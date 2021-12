Barszcz czerwony według przepisu Magdy Gessler na Wigilię. Jak ugotować barszcz wigilijny? Barszcz wigilijny Magdy Gessler! 1.12.2021

Barszcz wigilijny Magdy Gessler to nie tylko przepis, to cała filozofia gotowania. Sama Magda Gessler mówi, że jej barszcz wigilijny powinien być "gęsty jak krew i pyszny jak pokarm bogów". Barszcz Magdy Gessler podawany jest z kołdunami nadziewanymi śledziem i grzybami a nie z uszkami jak to często wygląda w naszych rodzinnych domach.

Barszcz wigilijny Magdy Gessler: KROK PO KROKU

Gotowanie barszczu wigilijnego powinno rozpocząć się już 23 grudnia. Jeśli barszcz wigilijny przygotowujemy z 3 kg buraków to połowę z nich, w łupinach pieczemy w piekarniku a drugą połowę kroimy lub trzemy na tarce w plastry. Dodajemy korzeń selera podzielonego na ćwiartki, 2 cebule upieczone w łupinach i pokrojone w ćwiartki, 2 korzenie pietruszki i sporo świeżego kopru (takiego, który używamy do kiszenia ogórków). Całość zalewamy wodą, której powinno być tyle, żeby zakrywała warzywa, ani więcej, ani mniej.

Barszcz wigilijny gotujemy powoli tak, żeby wszystkie smaki się ze sobą dokładnie połączyły a konsystencja była odpowiednia.

Wywar na barszcz czerwony musi zawrzeć, kiedy zrobi to po raz pierwszy - dodajemy do niego 1,5 łyżki polskiego dębowego octu, kilka kulek ziela angielskiego i czarnego pieprzu, a także cukier. Buraki w wywarze powinny zmięknąć. Następnie przelewamy wywar do garnka, w którym znajdują się już starte na tarce buraki wyciągnięte z piekarnika. Wywar na barszcz wigilijny gotujemy na małym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia. Dolewamy 0,5 litra wywaru z dojrzałych prawdziwków. Następnie całość uzupełniamy kilkoma ząbkami czosnku i skórkami kwaśnych, polskich jabłek. Taką masę odstawiamy na całą noc.