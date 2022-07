Bartłomiej Bartodziejski, Tomasz Nagórka i Marcin Nowak rozstają się z ŁKS Commercecon Łódź

Bartłomiej Bartodziejski związany był z biało-czerwono-białymi barwami od wielu lat. I nic w tym dziwnego, bowiem Bartek to rodowity łodzianin, absolwent SP 55 w Łodzi, gdzie ma swoje miejsce honorowe w galerii upamiętniającej jego osiągnięcia. Jako asystent wspierał Macieja Bartodziejskiego, Michala Maska, Marka Solarewicza, Giuseppe Cuccariniego i Michała Cichego. Wraz z łódzkim zespołem tworzył piękną historię. Świętował awans do ekstraklasy, a w ostatnich pięciu sezonach z dumą wznosił w górę medale mistrzostw Polski - srebrny, złoty i trzy brązowe. Przez lata zgromadził ogromne doświadczenie, które zaowocowało zaproszeniem do pracy z żeńską reprezentacją Słowacji, w której asystuje trenerowi Michalowi Maskowi.

Tomasz Nagórka dołączył do sztabu szkoleniowego ŁKS-u Commercecon Łódź w sezonie 2019/2020. Wicemistrz Europy w biegu na 60 m z 1992 roku odpowiedzialny był za przygotowanie motoryczne Łódzkich Wiewiór. Trzy brązowe medale mistrzostw Polski udowadniają, że swoją pracę wykonał bardzo dobrze.

Najkrótszy staż w biało-czerwono-białych barwach miał Marcin Nowak, który objął stanowisko statystyka w trakcie sezonu 2021/2022. Musimy jednak podkreślić, że Marcin od początku świetnie wkomponował się w zespół, będąc merytorycznym wsparciem dla sztabu szkoleniowego. Efektem tej współpracy jest brązowy medal mistrzostw Polski.