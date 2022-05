Bartłomiej Pawłowski w Valletcie na Malcie. Będzie nam go brakowało

Piłkarz zdradził, że przebywa na urlopie na Malcie.

Padło pytanie: Co byś doradził, jako doświadczony piłkarz, władzom Widzewa, oprócz tego, żeby nie szukali wzmocnień na twoją pozycję?

- Nie czuję się osobą, która miałaby doradzać władzom klubu. Władze mają doświadczenie w prowadzeniu klubu ekstraklasy. Prezes prowadził Zagłębie Lubin. Jak czytałem w wywiadzie, sondują siedmiu piłkarzy, więc tych wzmocnień w najbliższym czasie będzie prawdopodobnie sporo. Mamy trzon zespołu, który jest bardzo mocny. Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali jakieś wielkiej rewolucji. Wystarczy dosłownie kilka wzmocnień i powinniśmy sobie poradzić.

Bartłomiej Pawłowski pochylił się także nad osobą Daniela Tanżyny. - To osobistość szatni Widzewa. To zawodnik, który nawet jak był nieobecny na boisku, to był bardzo obecny w szatni. Swoją charyzmą, swoim doświadczeniem na boiskach pierwszoligowych radził sobie znakomicie. Będzie nam go brakowało w nadchodącym sezonie, ale takie są piłkarskie losy.

Bartłomiej Pawłowski zdradził, że mecz z Podbeskidziem, po którym Widzew wywalczył awans, zapamięta do końca życia. Tak samo, jak pamiętny debiut w drużynie Malagi w 2014 roku na Barcelonie i debiut na Fenerbahce w Stambule, kiedy zakładał koszulkę Gaziantep FK. Światowiec z tego naszego Bartka zwycięzcy.