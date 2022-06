Bartosz Salamon był blisko prezesa Widzewa. Zobacz zdjęcie

Podczas meczu sparingowego Lecha z Widzewem na stadionie w Poznaniu delegacja łódzkich działaczy (Mateusz Dróżdż, Michał Rydz, Tomasz Wichniarek, Maciej Szymański) siedziała dwa kroki od doskonałego zawodnika, dziewięciokrotnego reprezentanta Polski Bartosza Salamona. Zobacz zdjęcie.

Nie było jednak sensu podejmować rozmów na temat pozyskania Bartosza Salamona do Widzewa, bo na pewno by odmówił. Wszak po okresie wojaży po Włoszech (Milan, Sampdoria, Pescara, Cagliari, SPAL, Frosinone) w 2021 roku podpisał podpisał lukratywny 3,5-letni kontrakt z Lechem.

Teraz przechodzi rehabilitację po przebytej kontuzji, stąd jego obecność na trybunach podczas sparingu Lech - Widzew. Ale taki zawodnik na pewno by się Widzewowi przydał.