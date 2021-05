Basia Trzetrzelewska planuje trasę koncertową w Polsce. Wokalistka wystąpi także w Łodzi

Basia, w ramach trasy promującej album „Butterflies”, zaśpiewa w łódzkim klubie Wytwórnia 29 maja. Wcześniej artystka wystąpi ze swoim zespołem w Warszawie i Gdańsku.

Basia Trzetrzelewska, polska wokalistka mieszkająca od lat w Wielkiej Brytanii, wykonuje muzykę będącą fuzją jazzu, popu oraz brazylijskich i latynoskich rytmów, wzbogaconych R&B i rockiem. Obdarzona charakterystycznym, ciepłym, szlachetnym, trzyoktawowym głosem solistka zaczęła śpiewać w polskich zespołach pod koniec lat 60. i w latach 70. (m.in. z Alibabkami). W 1981 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii - tam została wokalistką współtworzonego przez Danny’ego White’a zespołu Matt Bianco. Formacja odniosła spory sukces, jednak już rok później Basia i Danny opuścili grupę, by skoncentrować się na solowej karierze piosenkarki.

Debiutancki album Basi, „Time and Tide”, ukazał się w 1987 roku. „Butterflies” z roku 2018 to piąty studyjny krążek wokalistki. Płytę promował singiel „Matteo” - energiczna samba z domieszką kołyszącej melodii. Na płycie znalazły się również m.in. swingujący „Bubble”, spokojny „Butterfly”, „No Heartache” odwołujący się do muzyki funk, czy „Where’s Your Pride” sięgający w stronę rocka początku lat 60. Na krążku nie zabrakło również emocjonalnych ballad, jak „ Liang and Zhu”. Wielką przyjemnością będzie usłyszeć wszystkie te kompozycje na żywo...