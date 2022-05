Basketmania w Manufakturze. Największy w Polsce turniej koszykówki 3x3 już w ten weekend w Łodzi

Basketmania to bezapelacyjnie najbardziej prestiżowy turniej 3x3 w Polsce. Przyjeżdżają na niego bowiem najlepsze drużyny w kraju. Nie inaczej będzie w tym roku. Uczestnicy przyjadą m.in. Olsztyna, Trójmiasta, Rzeszowa, Radomia, Wrocławia, Warszawy itp. Dużo w tym roku będzie również zespołów z terenu Woj. Łódzkiego. Łódź reprezentować będzie m.in. zwycięzca LDZ 3x3 Basket Liga, drużyna Buty nie grają. Uczestniczyć też będą będą drużyny szerokiej Kadry Polski U23 i U18 Kobiet oraz U17 Mężczyzn, które w terminie turnieju przebywają w Łodzi na konsultacji szkoleniowej. Gościem specjalnym turnieju będzie m.in. Grabo Dunks, jeden z najlepszych dunkerów na świecie, który przedstawi swój najnowszy pokaz wsadów do kosza (niedziela w godz. 14-15). W drużynie Ambasadorów, wystąpi uczestnik Igrzysk Olimpijskich - Michael Hicks.

Zawodnicy Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek nie będą mogli uczestniczyć w turnieju, bowiem w tym samym czasie walczy będą w Rumunii o awans do tegorocznych finałów Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3.