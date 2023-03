Bazylika Mniejsza w Sieradzu ustanowiona Sanktuarium św. Józefa ZDJĘCIA z uroczystości

Od poniedziałku proboszcz parafii pod wezw. Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. infułat Marian Bronikowski pełni także funkcję kustosza.

Poniedziałkowa uroczystość odbyła się w piąta rocznicę ustanowienia sieradzkiej świątyni Bazyliką Mniejszą. – Często sanktuarium samo w sobie jest już dobrem kulturowym - mówił podczas homilii pasterz diecezji włocławskiej. - W nim bowiem, jakby w zbiorowej syntezie spotykają się liczne przejawy kultury, świadectwa historyczne i artystyczne. Tak jest także tutaj w Sieradzu. Jednak pierwszorzędnym zadaniem sanktuarium jest chwała Boga, dzieło ewangelizacji i świadczenie miłosierdzia.

- Sieradzka kolegiata przed pięcioma laty otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej - mówił ks. Zbigniew Kras, kapelan prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Dziś staje się sanktuarium. Jest z czego się cieszyć i za co dziękować. Ale można też postawić pytanie po co to wszystko? To nasza ludzka odpowiedź na łaskawość Boga w miejscu, które Bóg sobie wybrał. Będzie też zsyłał wyjątkowe łaski na nas. Na dziś ksiądz zaprosił pana prezydenta Andrzeja Dudę, który dziękuje za obraz świętego Józefa, która już dostał. Dziękuje też za zapewnienie, że w tym sanktuarium będzie płynąć modlitwa za niego i naszą Ojczyznę. Nie mogą przybyć sam, posłał mnie, abym zapewnił was o swojej wdzięczności i duchowej obecności. W jego imieniu proszę o zgodę jedność i wzajemny szacunek Polaków, bo tego nam trzeba, a tego brakuje oraz o ustanie tragicznej, bratobójczej wojny na Ukrainie. Na ręce księdza kustosza przekazuję sanktuarium dar od prezydenta - to srebrny orzeł. Niech znajdzie się dla niego miejsce obok świętego Józefa. Niech przypomina Wam o modlitwie za naszą Ojczyznę.