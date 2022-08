Beach Side Rugby Manufaktura 2022. Był ogień na piasku i wiele niespodzianek

– Bez zbędnej skromności, była to kolejna bardzo udana impreza – informuje Mirosław Żórawski, dyrektor sportowy Master Pharm Budowlanych Łódź. – W przygotowaniach nie przeszkodził deszcz, który przed turniejem zniknął i wkrótce wyszło dla nas słońce. Rywalizowały zespoły klubowe, a zaraz po nich sponsorskie, tak więc przez kilka godzin działo się i był przysłowiowy „ogień na piasku”.

Klasyfikacja końcowa turnieju klubowego: 1. Master Pharm Rugby Łódź I, 2. Banici Poznań, 3. KS Budowlani Commercecon I, 4. Master Pharm Rugby Łódź II, 5. KS Rugby Ruda Śląska, 6. Sroki Łódź Rugby League, 7. Rugby Club Częstochowa, 8. Rugby Klub Husaria Kalisz, 9. KS Budowlani Commercecon Łódź II

W drużynach amatorów nie zabrakło wsparcia dawnych ”zawodowców” i znowu w akcji można było zobaczyć takich zawodników jak: Wojciech Szonecki, Mirosław Żórawski, Adam Kociński, Sławomir Wójcik, Tomasz Hyży, Grzegorz Dułka, Mateusz Matyjak, Tomasz Kozakiewicz, Andrzej Milczak, Marcin Zakrzewski. Wielu było nowicjuszy gry w rugby, ale nie brakowało fragmentów niezłej gry, przede wszystkim była jednak dobra sportowa zabawa.

Kolejność końcowa turnieju amatorów: 1. Master Pharm, 2. Ericsson, 3. Budo on Tour, 4. Sawo Gruz.

Organizator imprezy i sędzia główny: Mirosław Żórawski, sędziowie turniejowi: Marcin Ociepa, Mirosław Żórawski oraz Oleksandr Shevchenko, komisarz i spiker: Grzegorz Urbaniak, sekretarz: Bartosz Wilmański, opieka medyczna: dr Błażej Wójtowicz. Bez tych ludzi turniej nie mógłby się odbyć.

– Raczej nie mylę się i łódzki turniej w Manufakturze jest jedynym, na którym nie jest wymagana opłata wpisowa –dodaje Mirosław Żórawski. – Mało tego, bowiem dzięki partnerom imprezy wszystkie uczestniczące drużyny oraz kapitanowie, trenerzy, wyróżnieni zawodnicy otrzymują liczne upominki.

Drużyny grały o puchar Beach Side, bowiem bar przy plaży był nowym sponsorem tytularnym i zapewnił zawodnikom tradycyjną w rugby trzecią połowę. Barem Beach Side zarządza restauracja Whiskey in the Jar, która ufundowała dla finalistów turnieju klubowego vouchery na sumę 1000 i 500 zł. Dwaj najlepsi zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali vouchery do tajskiej restauracji King Kong (Oleksandr Shevchenko i Polomea Kata Finau), a pozostali vouchery do Barber Shop Kuza & Kucharska.

– Od wielu lat partnerem zespołu ekstraligi oraz turnieju jest Polska Woda, która zabezpiecza nas w wodę mineralną Primavera – mówi Mirosław Żórawski. – Długo z nami jest Immergas Polska, który funduje upominki dla najlepszego zawodnika każdego ligowego meczu oraz przekazuje na plażówkę atrakcyjne pakiety firmowe. Nie mogło obyć się bez t-shirtów z okazjonalnym nadrukiem, wykonanych w tym roku przez nowego partnera Sawo Gruz oraz pamiątkowych proporczyków od partnera technicznego rugby Keeza. Uroczystość zakończenia turnieju trwała dość długo, bowiem wręczaliśmy wszystkim zespołom pakiety złocistego napoju, które ufundował Kultowy Browar Staropolski oraz pakiety upominkowe od Sawo Gruz. Nie zabrakło też dla ekip posiłku w postaci pakietów lunchowych od kolejnego naszego stałego partnera Sushi Kushi. ą