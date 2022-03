Beata Mateusiak-Pielucha - informacje o posłance i sejmowe statystyki

Kim jest Beata Mateusiak-Pielucha?

wiek: 58

wykształcenie: średnie ogólne

Beata Mateusiak-Pielucha, polska polityk, urodzona w 1963 r. w Wieluniu. Studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów udzielała się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Prowadziła własną działalność gospodarzą oraz zajmowała się rolnictwem.

W latach 90. była radną gminy Działoszyn. Należała do Porozumienia Centrum. W 2001 r. dołączyła do PiS, należąc do założycieli partii i zasiadając we władzach krajowych PiS. W 2006 r. została pełniącą obowiązki wójta gminy Sędziejowice. Została także radną powiatu pajęczańskiego. Później została starostą tego powiatu. W 2010 r. ponownie objęła mandat radnej. W 2011 r. została asystentem burmistrza miasta i gminy Działoszyn. W 2014 r. ponownie dostała się do rady powiatu.

W 2015 r. uzyskała mandat poselski. W 2019 r. z powodzeniem ubiegała się po poselską reelekcję.