Będzie kosmetyka Widzewa. Na jakich pozycjach?

Tak o sytuacji w klubie mówił wiceprezes Widzewa Michał Rydz, który był gościem red. Piotr Krawczyka w programie Piłka meczowa w TVToya. Na pytanie o transfery wiceprezes Widzewa odpowiedział m.in.: – Myślimy o transferach i nie jest tak, że w listopadzie sobie o nich przypomnimy. Będą wzmocnienia w drużynie, uzupełnienia składu. Są one potrzebne, ale muszę tonować nastroje – to nie będzie rewolucja, a kosmetyka. Nie będzie siedmiu, czy ośmiu transferów. Myślimy o wzmocnieniach na dwóch pozycjach. To bok obrony oraz zawodnik ofensywny. Więcej nie mogę zdradzać.

Jak wiceprezes Michał Rydz ocenia początek sezonu w wykonaniu beniaminka? – Z ręką na sercu powiem, że nie spodziewaliśmy się aż tak dobrych wyników. Wierzymy w ten zespół i sztab szkoleniowy. Ale cel pozostał ten sam – walczymy o utrzymanie i to się nie zmieniło– powiedział Michał Rydz.

Kibice Widzewa liczą na kolejne trzy punkty w dzisiejszym (godz. 20.30) meczu z Miedzią Legnica na stadionie przy al. Piłsudskiego. Rywale Widzewa przyjadą jednak z nową miotłą, która ma posprzątać w Miedzi, czyli nowym trenerem. Grzegorz Mokry zastąpił przed starciem z Widzewem Wojciecha Łobodzińskiego.

– Widzew rozpoczął rozgrywki zdecydowanie lepiej – mówił trener Grzegorz Mokry. – W poprzednim sezonie to Miedź była nad łodzianami zasłużenie i prezentowała się świetnie. Teraz to Widzew jest zespołem, który zrobił bardzo duży postęp i ciekawe transfery. Widać, że ta drużyna rośnie z meczu na mecz. Ostatnie pięć spotkań zakończyła z jednym remisem i czterema wygranymi.