Będzie mniej pociągów Warszawa - Łódź - Warszawa, w tym jednego w "dowozowych" godzinach szczytu. 23.02.2022

Z 36 połączeń Warszawa - Łódź - Warszawa firmowanych przez Intercity, zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie linie Kolejowe, zamierza wyłączyć w ramach marcowej korekty rozkładu aż trzy. Od 13 marca z dworca Warszawa Gdańska nie pojedzie pociąg "Jan Karski" do Łodzi Fabrycznej (godz. 8.17), a także pociąg "Jagna" relacji z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Gdańskiej (11.08) oraz "Jagna" z Warszawy Gdańskiej do Łodzi Fabrycznej (15.15). W PKP PLK te trzy pociągi uznano za kursujące poza tzw. szczytem dowozowym obsługującym pasażerów dojeżdżających do pracy z Łodzi i okolic do Warszawy, a także powracających z pracy.

Powód odwołania kursów? Inwestycje, czyli budowa tunelu w Andrespolu i Gałkówku, a także prace remontowe na warszawskim węźle kolejowym, głównie wokół dworca Warszawa Zachodnia.