Będzie nowy prezes Widzewa… Dziś mają zostać wybrane nowe władze

Zmieniły się już władze piłkarskiej spółki Widzew Łódź SA, która ma przemeblowany zarząd i radę nadzorczą, a także nowy sztab szkoleniowy. Nowe władze będzie miało także Stowarzyszenie RTS Widzew, które pozostaje współwłaścicielem pierwszoligowej drużyny. W poniedziałek mają zostać wybrane nowe władze stowarzyszenia, w tym prezes, który zastąpi ustępującego ze stanowiska Piotra Pietrasika.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że są dwie kandydatury. Pierwsza to aspirujący do tego stanowiska od dłuższego czasu Leszek Bohdanowicz, ostatnio szef rady nadzorczej. Drugi to Tomasz Tomczak, który również zasiadał w radzie nadzorczej i w przeszłości także w zarządzie Reaktywacji. Ta sytuacja może jednak ulec zmianie, bo wróble ćwierkają, że Bohdanowicz czuje się dotknięty tym, że ktoś staje z nim w szranki i może się z wyborów wycofać. Profesor liczył bowiem, że jego wybór nastąpi przez aklamację.