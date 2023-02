Będzie rekord frekwencji na dzisiejszym meczu ŁKS! Ostatnia szansa na karnet. Wszystkie drogi prowadzą na ŁKS

Bilety w sprzedaży. Ostatnia szansa na karnet

Bilety na mecz ŁKS-u z GKS-em Tychy zakupicie cały czas za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), a także w kasach stacjonarnych znajdujących się od strony al. Unii.

Niedziela to też ostatnia szansa za zakup karnetu na rundę wiosenną. Dzięki karnetowi oszczędzasz czas i pieniądze (karnet normalny możesz zakupić już za 120 zł, ulgowy za 80 zł, a karnet dla dzieci – 25 zł). Po drugie – nie ma lepszego sposobu na wsparcie ukochanego klubu. I po trzecie – tylko karnet zagwarantuje Ci miejsce na wszystkich domowych meczach ełkaesiaków w rundzie rewanżowej.

Sprzedaż karnetów na wiosenną runę przekroczyła 5000, co jest klubowym rekordem! Trener ŁKS Kazimierz Moskal zapowiedział, że jeżeli kibice ŁKS wykupią pięć tysięcy wejściówek, on zaprosi ich na wspólne bieganie po parku. I tak się stanie, bo szkoleniowiec ŁKS jest honorowym mężczyzną.

Dopisuje dziś pogoda, wszystkie drogi łodzian prowadzą na ŁKS.