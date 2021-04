Będzie to bardzo ważne miejsce dla każdego kibica Widzewa

Zgodnie z decyzją odpowiadającego za realizację projektu Muzeum Widzewa Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź oficjalne otwarcie placówki zaplanowane zostało na wtorek 1 czerwca 2021 roku.

- Mamy nadzieję, że będzie to ważne dla każdego widzewiaka miejsce, do którego kibice z przyjemnością będą wracać i zabierać ze sobą znajomych. Historia Widzewa zasługuje na odpowiednią oprawę, a Muzeum to tak naprawdę dopiero pierwszy, ale bardzo ważny i niezbędny krok do jej właściwego uhonorowania. Gdy 6 lat temu powołaliśmy Stowarzyszenie w celu odbudowy upadłego wówczas klubu, jednym z celów było odzyskanie jego tożsamości historycznej. Przypomnę, że wówczas nie mieliśmy ani jednej pamiątki, a nawet prawa do korzystania z naszego historycznego herbu. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób przez ten okres udało się odzyskać historyczny herb oraz zgromadzić i skatalogować większość najważniejszych klubowych pamiątek, które teraz znajdą swoje godne miejsce i zostaną udostępnione całej widzewskiej społeczności - podkreśla Piotr Pietrasik, prezes Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź.