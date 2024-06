Będzie zakaz palenia na balkonach. Minister zdrowia dzisiaj odniosła się do tej sprawy

Podczas czwartkowej konferencji szefowa MZ Izabela Leszczyna została zapytana o petycję dotyczącą zakazu palenia papierosów na balkonach, która wpłynęła do Ministerstwa Zdrowia oraz o to, czy resort planuje regulację w tej sprawie.

- Mamy tu dwie wartości - zdrowie własne i innych oraz wolność. Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego. Natomiast wydaje mi się to zbyt daleko idące. Wydaje mi się to bardzo trudne. Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia" - powiedziała Izabela Leszczyna.