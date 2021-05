Bełchatów bez grosza z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na odchodzenie od węgla? Posłanka PiS: nie będzie sprawiedliwej transformacji

FST to gigantyczne pieniądze dla Polski, które mają zamortyzować negatywne skutki społeczne dochodzenia kraju do neutralności klimatycznej, gównie za sprawą finansowego wsparcia na np. przekwalifikowanie pracowników w regionach uzależnionych od węgla. Póki co Polska ma zapewnioną połowę z 7 mld euro, a drugą część zamrożono, ponieważ polski rząd wciąż nie zadeklarował dojścia do neutralności w 2050 r. Wygląda jednak na to, że wsparcie z FST otrzymają województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, nie ma zaś mowy o łódzkim, gdzie znajduje się bełchatowski kompleks energetyczny, który zapewnia 20 proc. energii w Polsce. W kopalni i elektrowni pracuje 8 tys. ludzi, a łącznie z otoczeniem branżowych spółek - kilkanaście tysięcy.

W alarmistycznym tonie na temat FST wypowiada się bełchatowska posłanka PiS Małgorzata Janowska.