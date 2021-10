Bełchatów. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

24 października 2021 roku, po godzinie 19 dyżurny bełchatowskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujęcia nietrzeźwego kierowcy w miejscowości Kluki.

Takim nieostrożnym zachowaniem kierowca forda zmusił uczestników ruchu do zjechania na pobocze.

- Świadek zdarzenia o całej sytuacji poinformował policję. Sam natomiast kontynuował jazdę za fordem. Auto jechało zygzakiem, kierowca zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu. Mając podejrzenie co do nietrzeźwości kierowcy świadek dawał mu sygnały do zatrzymania się - dodaje nadkomisarz Iwona Kaszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.