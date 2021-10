Bełchatów. Pijany kierowca "zaparkował" na słupie

Zdarzenie to miało miejsce 16 października 2021 roku, tuż przed godziną 22.00, na ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie. Wówczas dyżurny policji otrzymał informację, że kierowca osobówki wjechał w latarnię uliczną.

- Policjanci skierowani do tej interwencji na miejscu zastali 39-letniego kierowcę uszkodzonego samochodu marki Kia oraz zgłaszającego. Od kierowcy wyczuwalna była silna woń alkoholu. Twierdził on, że stracił panowanie nad pojazdem. Tłumaczył, że wykonał nagły manewr, ponieważ pod koła jego auta wyskoczył kot. Z uwagi na okoliczność, że mężczyzna uskarżał się na ból w klatce piersiowej został on przewieziony przez medyków do szpitala na badania - informuje nadkomisarz Iwona Kaszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.