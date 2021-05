Bełchatów pod ścianą. I liga po prostu ucieka

Już w najbliższy piątek na stadion przy Sportowej zawita Radomiak Radom, zespół absolutnie z pierwszoligowego topu. Drużyna trenera Dariusza Banasika zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu, ale ma tyle samo punktów co wicelider, czyli GKS Tychy (56). Patrząc realnie, miejscowi nie mają raczej szans w konfrontacji z tym rywalem. 29 maja ekipę Marcina Węglewskiego czeka mecz w Głogowie z Chrobrym, który pokonał na swoim boisku między innymi ŁKS Łódź (1:0), natomiast 5 czerwca bełchatowianie grają na swoim boisku z GKS Jastrzębie i jest rywal absolutnie w ich zasięgu. Sezon GKS żegna wyjazdowym starciem z Puszczą Niepołomice (11 czerwca). GKS może utrzymać się na zapleczu PKOEkstraklasy kosztem Zagłębia Sosnowiec, do którego traci trzy punkty, ale ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań z zespołem Kazimierza Moskala, co może mieć znaczenie w przypadku takiego samego dorobku obu ekip.Bełchatowianie wygrali bowiem 1:0 i zremisowali 1:1. Jeśli chodzi o sosnowiczan, to w sobotę (22 maja) mierzą się u siebie z Jastrzębiem i zwycięstwo ogromnie przybliży ich do utrzymania. Potem czeka ich wyprawa do Niepołomic, mecz u siebie z Górnikiem Łęczna i wyjazdowe starcie w Legnicy. Nie ma się co oszukiwać, Zagłębie jest w znacznie lepszej sytuacji od Bełchatowa. ą