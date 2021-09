Bełchatów wrócił na listę programu szkolnych wycieczek ministerstwa Przemysława Czarnka. Co z Piotrkowem w "Poznaj Polskę?"

Saga z „Poznaj Polskę” trwa od początku nowego roku szkolnego, bo wtedy pojawiła się pierwotna lista tzw. punktów edukacyjnych. Wybór celu z tego spisu to warunek ubiegania się o rządowe wsparcie na wycieczkę. Mogą to robić organy prowadzące szkoły (najczęściej są to samorządy) w terminie od 6 września do 30 września – chyba, że wcześniej wyczerpie się pula 15 milionów zł. Wycieczki mogą trwać od jednego do trzech dni. W zależności od ich długości (maksymalne) wsparcie to od 5 tys. zł do 15 tys. zł. Pieniądze od ministerstwa mogą pokrywać do 80 proc. kosztów – resztę ma dołożyć organ prowadzący.

Program „Poznaj Polskę” i powrót Gigantów Mocy

Pierwotna lista zawierała ok. 20 punktów edukacyjnych z województwa łódzkiego – w tym Piotrków, opisany jako „Miasto Sejmów i Trybunałów” oraz obiekt PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, który przedstawia się jako „pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii”.