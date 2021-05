Bełchatów wygrał już z Arką w tym sezonie

Do końca pozostało jeszcze sześć kolejek. W najbliższą niedzielę bełchatowianie zmierza się na swoim boisku z finalistą Pucharu Polski Arką Gdynia. Z tym rywalem GKSwygrał już w tym sezonie i to na jego boisku. 13 listopada pokonał gdynia 2:1 (1:0) po dwóch golach Przemysława Zdybowicza, który jest obecnie zawodnikiem Arki Gdynia. Giekaesiacy już rozpoczęli przygotowania do niedzielnego starcia. Trenują na obiektach klubowych.

- Trener ma na szczęście do dyspozycji wszystkich piłkarzy, bo żaden nie musi pauzować za kartki - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy GKSBełchatów. - Żaden z graczy nie zgłosił urazu po meczu w Rzeszowie.

Faworytem starcia są gdynianie, którzy zapomną już o porażce w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Oni ciągle mają szansę na bezpośredni awans do PKOEkstraklasy, z której spadli rok temu. W tabeli zajmują szóste miejsce, ale do drugiego tracą tylko cztery punkty.

I LIGA

29. kolejka. Piątek (7 maja): Zagłębie Sosnowiec - Radomiak Radom (godz. 17.40, wynik z rundy jesiennej 0:0), Odra Opole - Puszcza Niepołomice (17, 0:1), GKSTychy - Górnik Łęczna (18, 1:1). Sobota (8 maja): GKS Bełchatów - Arka Gdynia (12.40, 2:1),Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce (16, 0:1), Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów (16, 0:3), Termalika Nieciecza - Miedź Legnica (20, 3:2). Niedziela (9 maja): Resovia - Widzew Łódź (12.40, 0:2), ŁKS Łódź - GKSJastrzębie (15, 3:0).