Bełchatowianie blisko spadku do II ligi

Stanie się tak nawet w przypadku remisu drużyny trenera Marcina Węglewskiego w sobotnim meczu w Głogowie z Chrobrym. Jeśli bowiem dzień później przedostatnie w rankingu Zagłębie Sosnowiec wygra w Niepołomicach, to będzie miało na dwie kolejki przed końcem sezonu 29 punktów, czyli o osiem więcej od GKS.

To, trzeba przyznać, realne rozstrzygnięcie. Gdyby jednak bełchatowianie wygrali, a zespół trenera Kazimierza Moskala poległ w Niepołomicach, to przewaga Zagłębia zmalałaby do trzech punktów. W przedostatniej kolejce sosnowiczanie podejmują Górnika Łęczna, a GKS gra u siebie z Jastrzębiem. W ostatniej natomiast drużynę z naszego regionu czeka starcie w Niepołomicach, a zespół z Sosnowca w Legnicy.

Z kolei Akademia GKS Bełchatów zaprasza na otwarte testy zawodników urodzonych w latach 2003-2011. Pierwsze spotkanie 1 czerwca (wtorek). Testy dla roczników 2003-2005 o godz. 17, a zbiórka pół godziny wcześniej przy wejściu do siedziby klubu od ulicy Sportowej 3. Z kolei testy roczników 2009-2011 zaplanowano na 7 czerwca (poniedziałek) o 17. Zbiórka o godz. 16. 30. Natomiast testy dla roczników 2006-2008 przewidziano na 8 czerwca (wtorek) . Informacje oraz zgłoszenia pod adresem: grzegorz.muskala@akademiagks.pl.