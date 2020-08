Bełchatowowi służą mecze inauguracyjne

Jak wyliczył Michał Antczak, rzecznik prasowy bełchatowskiego klubu drużyna z województwa łódzkiego rozstrzygała na swoją korzyść aż dziewięć inauguracyjnych meczów w I lidze. Cztery spotkania zremisowała, a jedynie dwukrotnie schodziła z boiska pokonana. - Co ciekawe, w sezonie 2006/07, bełchatowianom przyszło zagrać w pierwszej kolejce kolejce ekstraklasy właśnie z Górnikiem Łęczna - mówi Michał Antczak. -W wyjazdowym meczu podopieczni Oresta Lenczyka zwyciężyli wtedy 3:1 a do siatki rywala trafiali kolejno Tomasz Jarzębowski, Grzegorz Fonfara oraz Radosław Matusiak.

I jeszcze jednak ciekawostka. Trenerm miejscowych jest znany z pracy w GKSBełchatów Kamil Kiereś. Zespół gości prowadzi Marcin Węglewski. Obaj ci szkoleniowcy prowadzili swego czasu w bełchatowskim klubie drużyny młodzieżowe. Kamil Kiereś odpowiadał za zespół rocznika 1992, natomiast Marcin Węglewski opiekował się drużyną o rok młodszą. Jeśli już jesteśmy przy trenerach, to asystentem szkoleniowca miejscowych jest Andrzej Orszulak, który pracował w w bełchatowskim klubie z młodzieżą. Prowadził również trzecioligowy RKSRadomsko. GKS dopiął w piątek jeszcze dwóch transferów. Konrad Matuszewski wrócił z wypożyczenia do trzecioligowego Sokoła Aleksandrów, natomiast Marcin Szeibe występował ostatnio w pierwszoligowej Olimpii Grudziądz.ą