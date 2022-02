"Belfast": Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Aż przyniesiono im nienawiść... RECENZJA

Często sięgający, jako reżyser, po klasyczną brytyjską literaturę Kenneth Branagh tym razem odwołał się do osobistych doświadczeń. Urodzony w Belfaście artysta zabiera nas do robotniczej dzielnicy stolicy Irlandii Północnej, w czas wybuchu pod koniec lat sześćdziesiątych konfliktu pomiędzy probrytyjskimi unionistami (głównie protestantami) a zwolennikami zjednoczenia Irlandii (w większości katolikami) - znanego w Królestwie jako The Troubles. Kenneth Branagh, wychowany w rodzinie protestanckiej, miał dziewięć lat, gdy z najbliższymi uciekał do Anglii przed rozprzestrzeniającą się wojną domową. Teraz opowiedział o świecie utraconego dzieciństwa w wyjątkowo czuły i plastyczny sposób.

Twórca filmu nie wdaje się w niuanse wyjaśniania źródeł zbrojnej konfrontacji oraz jej polityczno-społecznej złożoności. Ogranicza się do zarysowania łatwo zrozumiałych rozbieżności religijnych, zarazem zauważając, iż nie one stanowią istotę skrzesania iskry, która wybuchła nienawiścią, lecz są wykorzystywane jako pretekst przez nazwane tu wprost gangsterskimi umysły, które wznieceniem gniewu załatwiają własne zamierzenia. Moim zdaniem słuszny to wybór, bo dzięki niemu historia wznosi się ponad lokalną specyfikę i okoliczności, stając się dostępną każdej kulturze, chwytającą za serce, mądrą przypowieścią o tym, jak łatwo nas dzielić, podzielonymi manipulować i systematycznie nakręcać do eskalacji agresji w imię jedynie słusznych postaw. Nie musimy daleko szukać - przecież nawet zapewnienia o pragnieniu zakończeniu wojny polsko-polskiej wychodzą zwykle z ust tych, którzy sumiennie nad nią pracują...