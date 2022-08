Belgowie i PGE Skra na TAURON Gigantach Siatkówki. Jeszcze tylko dziś tańsze bilety

Greenyard VC Maaseik to 16-krotny mistrz Belgii, który w poprzednim sezonie zajął w lidze trzecie miejsce. To ekipa świetnie znana także na europejskiej arenie. Największe triumfy święciła pod koniec XX wieku dwukrotnie dochodząc do finału Ligi Mistrzów (srebro w 1997 i 1999 roku).

Drugą ekipą, którą oglądać będziemy w Twardogórze jest Knack Volley Roeselare. To aktualny mistrz kraju, który w 1998 i 1999 roku dotarł do finału Pucharu CEV.

- To klasowe drużyny, które są gwarantem emocji na najwyższym poziomie. Tacy przeciwnicy będą dla polskich drużyn znakomitym sprawdzianem przed startem PlusLigi - mówi Wojciech Rozdolski, pomysłodawca i organizator charytatywnego turnieju w Twardogórze.

Przypomnijmy, że impreza zacznie się w piątek 23.09 w Miliczu, gdzie reaktywowana zostanie aleja gwiazd i przyjaciół siatkówki, a także podziwiać będziemy siatkarskie talenty podczas finału TAURON Młodych Gigantów Siatkówki.