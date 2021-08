Beniaminek I ligi rywalem ŁKS. Ten mecz trzeba wygrać

Częstochowianie wrócili na zaplecze elity po 69 latach wygrywając nieoczekiwanie baraże pokonując Chojniczankę (1:0) oraz KKS Kalisz (3:0). Do I ligi drużynę wprowadzili trenerzy Konrad Gerega i Jacek Roksa, który jest pierwszym szkoleniowcem ekipy spod Jasnej Góry. Do sztabu szkoleniowego dołączy doświadczony Jakub Dziółka, który przez ponad trzy lata pracował w Cracovii. W związku z tym, że obiekt Skry nie spełnia wymagań licencyjnych drużyna rozgrywać ma mecze ligowe na obiekcie Rakowa, ale dopiero wtedy kiedy skończy się tam remont, czyli po połowie sierpnia. Na razie gra wyłącznie na wyjeździe. Na przywitanie sezonu uległa w Kielcach Koronie 0:2 (0:2). W ekipie gości mamy Macieja Masa. To wychowanek Sokoła Aleksandrów, który grał także w UKSSMS Łódź, a ostatnio GKSBełchatów. Był także we Włoszech. Tam grał w młodzieżowej drużynie Cagliari z której trafił do Jagiellonii Białystok. To piłkarz, który nie potrafi „sprzedać” swoich niemałych umiejętności. Gwiazdką zespołu jest jednak Kamil Wojtyrka, który zdobył w minionym sezonie 24 bramki w II lidze i został królem strzelców. Mimo intratnych propozycji z silniejszych klubów, w tym ekstraklasowej Stali Mielec, pozostał w Częstochowie. Kadrowo częstochowianie nie mają się jednak co równać z ekipą Kibu Vicuny. Zresztą nikt w klubie nie zaklina rzeczywistości, że jest inaczej. Prezes Skry Artur Szymczyk mówi wprost, że cel drużyny jest jeden - jak najszybsze utrzymanie w I lidze.

Niewykluczone natomiast, że Ricardo Guima rozstanie się z klubem z alei Unii 2. Portugalczyk przebywa bowiem na testach w GD Chaves. To klub rywalizujący w II lidze portugalskiej. Przypomnijmy, że Ricardo Guima cały sezon 2020/21 przebywał na wypożyczeniu w Academica Coimbra, także zespole z tej ligi. Zawodnik pokazał się z dobrej strony, więc dostał zaproszenie na kolejne testy. Nie można wykluczyć, że pozostanie w swojej ojczyźnie.

Przejdźmy do drużyny rezerw, którą w sobotę (7 sierpnia) czeka trzecioligowy debiut. Do Łodzi zawita Ursus Warszawa prowadzony przez Bogdana Jóźwiaka, byłego piłkarza Widzewa. To będzie wyjątkowe spotkanie. Proszę sobie wyobrazić, że co najmniej od ponad 30 lat klubu z alei Unii 2 nie miał drużyny rezerw w III lidze. ą