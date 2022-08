Beniaminek pod wodzą byłego trenera Lechii gra z ŁKS

Gospodarze tego spotkania, to pierwszoligowy beniaminek, ale w klubie nie ukrywają, że drużyna prowadzona przez 36-letniego Daniela Myśliwca, byłego szkoleniowca trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki jest w stanie skutecznie powalczyć o czołowe miejsca w I lidze, a nawet włączyć się do gry o ekstraklasę. Po wywalczeniu awansu w zespole z Rzeszowa nie doszło do wielkich zmian kadrowych. Szkoleniowiec uważa, że nie ma takiej potrzeby, choć zapewne pieniądze na spektakularne transfery znalazłyby się, bo właściciel Stali Rafał Kalisz nie ogranicza wydatków na pierwszy zespół. Budżet Stali na pierwszoligową ekipę wynosić ma około sześciu mln zł.Sternik klubu twierdzi jednak, że wierzy w zespół i w to, że poradzi sobie w I lidze. Podobnego zdania jest Janusz Czyrek, były znakomity gracz drużyny z ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie. - Skład jest dość mocny, ale jestem trochę zawiedziony brakiem mocnych transferów. Myślę, jednak że nawet w tym składzie drużyna poradzi sobie w pierwszej lidze - mówi były ekstraklasowy napastnik.

Jeśli już jesteśmy przy transferach rzeszowian, to na dobrą sprawę warto odnotowac przyjście jedynie Dawida Olejarki z Radomiaka oraz Wiktora Kłosa z mieleckiej Stali. Gwiazdką drużyny jest bez wątpienia Andreja Prokić, Serb od wielu lat mieszkający w naszym kraju. W przeszłości grał w Bełchatowie.

Przejdźmy do sobotniego starcia. Obie drużyny grały z sobą niedawno, bo 25 czerwca. Było to podczas zgrupowania łodzian w Woli Chorzelowskiej. Rzeszowianie wygrali to spotkanie 1:0(0:0). Gola strzelił Andreja Prokić.

i liga

6. kolejka. Piątek (12 sierpnia): GKSKatowice - Sandecja Nowy Sącz (godz. 20.30). Sobot a (13 sierpnia): Odra Opole - Resovia Rzeszów (20), GKS Tychy - Wisła Kraków (17.30), Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec (15). Niedziela (14 sierpnia): Górnik Łęczna - Arka Gdynia (15), Chrobry Głogów - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18), Stal Rzeszów - ŁKS Łódź (12.40). Poniedziałek (15 sierpnia): Ruch Chorzów - Chojniczanka Chojnice (18), Puszcza Niepołomice - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (15).

iii liga (grupa 1.)

2. kolejka. Piątek (12 sierpnia): Ursus Warszawa - Broń Radom (godz., 17), Sokół Ostróda - Świt Nowy Dwór Mazowiecki (17), Pelikan Łowicz - Legia IIWarszawa (17). Sobota (13 sierpnia): Błonianka Błonie - ŁKS II Łódź (17), Legionovia Legionowo - Olimpia Zambrów (17), Jagiellonia IIBiałystok - Pilica Białobrzegi (17), Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Warta Sieradz (15.22), Lechia Tomaszów Mazowiecki - Mławianka Mława (17), Concordia Elbląg - Unia Skierniewice (17).