Beniaminek z Widzewa bez limitów. Mateusz Żyro nowym piłkarzem Widzewa Łódź

23-latek jest wychowankiem Legii Warszawa. Przez większość swojej dotychczasowej kariery występował w drużynach juniorskich i rezerwach stołecznego klubu, grał także w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Później reprezentował barwy takich zespołów jak Wigry Suwałki czy Miedź Legnica.

Obrońca w 2019 roku zostały wypożyczony do Stali Mielec, z którą wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Rok później przeniósł się do Stali na zasadzie transferu definitywnego i przez dwa lata był podstawowym obrońcą mieleckiego klubu. W ubiegłym sezonie wystąpił w 32 meczach PKO BP Ekstraklasy i strzelił 2 bramki.

- Widzew to ogromna marka, która kreowała obraz polskiej piłki, dlatego cieszę się, że nareszcie wraca do Ekstraklasy. To był jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na transfer, podobnie jak wizja rozwoju przedstawiona przez trenera. Chociaż jesteśmy beniaminkiem to uważam, że nie powinniśmy stawiać sobie żadnych limitów, bo przykład Warty czy Radomiaka pokazuje, że można osiągnąć fajny wynik. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że dam z siebie wszystko i nie słowami, a czynami postaram się zaskarbić sobie sympatię kibiców - powiedział Żyro dla oficjalnej strony klubu.

Zawodnik w środę pomyślnie przeszedł przez testy medyczne i związał się z Widzewem Łódź umową obowiązującą przez dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok.