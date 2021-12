Bez prądu w łódzkim. Gdzie 10.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (10.12 14:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat sieradzki

Wola Miłkowska

10.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łaski

Gorczyn, od nr 66 do 75

10.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pabianicki

Florentynów, ul. Klonowa, ul. Szarotki, ul. Szkolna, ul. Wrzosowa

10.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Domaniewice

10.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Uranowa od numeru 1 do 7 oraz od 2 do 8, ul. Fiołkowa od numeru 2 do 8a, ul. Wycieczkowa numer 12, ul. Promienna numer 30, ul. Mineralna numer 2, ul. Księżycowa od numeru 1 do 21 oraz od 4 do 28

10.12 od godz. 7:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Rusiec, ul. Wieluńska, ul. Łąkowa, ul. Koniecpolskiego, ul. Krótka, ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego

10.12 od godz. 8:30 do 14:30