Bez prądu w łódzkim. Gdzie 1.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim (1.08)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat pajęczański Pajęczno, ul. Międzyzakładowa 3.

5.08 od godz. 13:00 do 19:00 powiat poddębicki Golice, Brzezinki, Jabłonka, Mrowiczna

2.08 od godz. 8:00 do 16:00 Nowy Gostków, Tur, Truskawiec, Spędoszyn, Spędoszyn-Kolonia

3.08 od godz. 8:00 do 16:00 Tur, Truskawiec

4.08 od godz. 8:00 do 16:00 Tur, Truskawiec

6.08 od godz. 8:00 do 16:00 Ner, Ner Kolonia, Ner Parcel, Wartkowice

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ner, Ner Parcel

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pabianicki Lutomiersk, ul. 3 Maja od nr 19 do 25, ul. Dąbrowskiego od nr 1 do 12 i nr 21, ul. Kątna, ul. Moniuszki

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Świerczyna, Kociołki-Las

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

Drzewociny, 31 32 32 33 54 56 57 58 59 60 61 64 65 237/7 dz. 230/1 dz. 230/10 dz. 230/11 dz. 230/12 dz. 230/2 dz. 230/3 dz. 230/5 dz. 230/6 dz. 230/7 dz. 230/8 dz. 230/9 dz. 237/4 dz. 237/5 dz. 237/6 dz. 238/1 dz. 289/11 dz. 289/4 dz. 289/5 dz. 291/1 dz. 291/2 dz. 29

3.08 od godz. 8:00 do 15:00 Drzewociny, 31 32 32 33 54 56 57 58 59 60 61 64 65 237/7 dz. 230/1 dz. 230/10 dz. 230/11 dz. 230/12 dz. 230/2 dz. 230/3 dz. 230/5 dz. 230/6 dz. 230/7 dz. 230/8 dz. 230/9 dz. 237/4 dz. 237/5 dz. 237/6 dz. 238/1 dz. 289/11 dz. 289/4 dz. 289/5 dz. 291/1 dz. 291/2 dz. 29

4.08 od godz. 8:00 do 15:00

Dłutów, ul. Wysoka 10 oraz dz. 185/19, 192/4, 193/11, Dłutów Poduchowny dz. 183/15, 185/13, Borkowice, 14 oraz dz. 181/7

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zduńskowolski Wojsławice, gm. Goszczanów, Stojanów, Modła

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zduńska Wola, ul. Kręta, ul. Łaska 68, 70, 72, 73, 74, 79, 89, 81, 91, 91a, 93, ul. Marii Konopnickiej od nr 2 do 29, ul. Osmolińska 2, ul. Władysława Jagiełły

11.08 od godz. 8:00 do 12:00 powiat łęczycki Grabinka, Miedze

6.08 od godz. 8:00 do 16:00 Grabinka, Miedze

9.08 od godz. 8:00 do 16:00 Zduny

2.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ostrówek

18.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat sieradzki Sieradz, ul. Bohaterów Września 14, 16, 73

6.08 od godz. 9:00 do 13:00

Sędzice

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Budziczna

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Gronówek, Burdynówka

16.08 od godz. 9:30 do 12:30 Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Wierzbowa

19.08 od godz. 8:30 do 13:00 powiat łowicki Łowicz, ul. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, ul. Anieli Chmielińskiej , Motylińskiego

3.08 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

6.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bełchatowski Teresin, ul. Warszawska od Szymanowskiej do Pocztowej, ul. Torowa od Szymanowskiej do Lipowej i od Guzowskiej do Lipowej, ul. Szymanowska od torów do Rynkowej, ul. Guzowska, ul. Załamana, ul. Krótka

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zalesna, Wola Mikorska

3.08 od godz. 8:00 do 13:00

Stoki, Kącik

4.08 od godz. 8:00 do 13:00 Bełchatów, ul. Cegielniana, ul. Czapliniecka, ul. Gliniana

5.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ławy

6.08 od godz. 7:00 do 9:30 Zalesna

6.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ławy

6.08 od godz. 17:30 do 20:00 Bełchatów, ul. Powstańców Śląskich, ul. Obrońców Gór Borowskich, ul. Powstańców 1863 roku, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Radomszczańska

9.08 od godz. 7:30 do 14:30 Ścichawa

12.08 od godz. 8:00 do 14:00 Niedyszyna

13.08 od godz. 7:30 do 10:00 Niedyszyna

13.08 od godz. 17:30 do 20:00 Józefów, Helenów, Kociołki

16.08 od godz. 7:30 do 14:30 Józefów, Wadlew Józefów

16.08 od godz. 8:00 do 13:00 Adamów, Wola Mikorska

18.08 od godz. 8:00 do 13:00

Adamów

19.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wieruszowski Wesoła

11.08 od godz. 11:00 do 15:00 Dymki

18.08 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź Łódź-Bałuty, ul. Barokowa numer 5/7

4.08 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Srebrzyńska numer 63 i 65

5.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Klimka Bachledy numer 22.

5.08 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Stare Złotno numer 39 działki od numeru 226 do 237

6.08 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Helska od numeru 2 do 24a, ul. Bolesława Limanowskiego numer 199a i 207, ul. Grudziądzka numer 1b i 3, ul. Swojska numer 4

11.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Limbowa od numeru 1 do 49 oraz od numeru 2 do 52, ul. Telefoniczna numer 52a i 55, ul. Pszczyńska numer 31 - Ogródki Działkowe

12.08 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Wysoka numer 30

13.08 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wieluński Osjaków, ul. Wieluńska, ul. Kościelna, ul. Spacerowa, ul. Nad Wartą, ul. Ewarystów, ul. Topolowa, ul. Piaskowa, ul. Targowa, ul. Krótka, ul. Południowa, ul. Częstochowska, rynek Rynek, Felinów

4.08 od godz. 9:30 do 11:30 Osjaków, ul. Częstochowska, ul. Piaskowa, ul. Spacerowa, ul. Wieluńska, ul. Targowa, rynek Rynek, ul. Kościelna, ul. Nad Wartą

5.08 od godz. 7:30 do 8:30 Osjaków, ul. Częstochowska, ul. Piaskowa, ul. Spacerowa, ul. Wieluńska, ul. Targowa, rynek Rynek, ul. Kościelna, ul. Nad Wartą

5.08 od godz. 19:30 do 21:30 Osjaków, ul. Wieluńska, ul. Kościelna, ul. Spacerowa, ul. Nad Wartą, ul. Ewarystów, ul. Topolowa, ul. Piaskowa, ul. Targowa, ul. Krótka, ul. Południowa, ul. Częstochowska, rynek Rynek, Felinów

6.08 od godz. 9:30 do 11:30

Krzeczów, ul. Wczasowa

13.08 od godz. 8:30 do 13:30 Sieniec, Jodłowiec

16.08 od godz. 8:30 do 13:30 Krzyworzeka

17.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat kutnowski Biała

17.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat łaski Rogóźno, Rogóźno Kolonia

19.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat zgierski Brużyczka Mała, od numeru 49 do 52e

4.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zgierz, ul. Solna

4.08 od godz. 8:00 do 14:30 powiat piotrkowski Kamienna, 23-26

2.08 od godz. 8:00 do 16:00 Moszczenica, ul. Cegielniana 1A, 3 oraz dz. 908/6, ul. Fabryczna 10-37, ul. Kosowska 45, 60, 61 oraz dz. 889/3, 886/3, 8786/4, 907/2, 951, ul. Nowy Świat 1-13, ul. Spacerowa 3-5, ul. Wesoła 8

2.08 od godz. 8:00 do 15:00

Bleszyn, 15-20, Kociołki, 1-3 oraz 9, 10

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Przygłów, działki 557/10, 652/2, 652/1, 650/2, 557/20, 638/3, 616, 617, 620, Przygłów Las działki 638/3, 616, 617, 620, ul. Północna działki 188/16, 190/3, 557/14, 190/4, 188/13, 652/5, 561, 562/6, ul. Słoneczna 45, 53, 59 oraz działka 272/1, ul. Topolowa działki 280/2, 603/2, 603/7, 557/21, 582

6.08 od godz. 8:00 do 15:00 Krężna, 5A, Krężna-Kolonia, 59-66A

6.08 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejów, ul. Klasztorna 1-38a oraz dz. 80/4, ul. Plac Targowy 14, 15, ul. św. Jana 1, 3 oraz dz. 128/2, 134, ul. Targowa 3-31

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat radomszczański Wielgomłyny, ul. Częstochowska 1-3 oraz dz. 337/4, 882/3, ul. Krzętowska 1-2, ul. Polna 1-8, ul. Przedborska 1 oraz dz. 380/2, ul. Radomszczańska 1, ul. Rynek 1, 2, 3, 4, 8, 11 dz. 910/2, 912

4.08 od godz. 8:00 do 9:00

Kobiele Małe, 19-74 oraz dz. 166/1, 183/1, 207/2, 210, 323, 740, 741, 755, 206, 331

4.08 od godz. 8:00 do 10:00 Kolonia Krępa, 48-74 oraz dz. 342, 345, 368/1, Wierzbica, 124

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Radomsko, ul. Kazimierza Wielkiego 1-15 oraz dz. 122/3, ul. Owocowa 17, 38, 40 oraz dz. 120/11, 120/8, 120/9, ul. Starowiejska 99

6.08 od godz. 9:00 do 17:00 Kolonia Krępa, 43, Rożny Kolonia 1-4, Wierzbica Młynek 110, 112

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kietlin, ul. Szkolna, ul. Krótka

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Lgota Wielka, ul. Kościelna 2a, 4, ul. Radomszczańska 68-77, ul. Szkolna dz. 161/12, ul. Wolska 1-5

12.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni Kruszów, ul. Centralna 1-19, ul. Trybunalska 1a, 1c, 18c, 18d, ul. Żeromińska 1-9, 14, 16

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

Będzelin, Pogorzałe Ługi

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tomaszowski Kopiec

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Małecz, 2, dz. 270

10.08 od godz. 8:00 do 12:00 Lubochnia, ul. Sportowa, ul. Zapłotnia 14, 70

10.08 od godz. 12:00 do 16:00 Łaznowska Wola, ul. Południowa

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

