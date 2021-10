Bez prądu w łódzkim. Gdzie 12.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 12.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 12.10 w łódzkim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (12.10 16:15) nie ma prądu w łódzkim? powiat pabianicki Pabianice, ul. Spokojna numer 8, ul. Rzgowska od numeru 23 do numeru 43d, numeery 110, 112, 114 oraz od numeru 144 do numeru 276a, ul. Sybiraków cała, ul. Zaradzyńska numery 8a, 8b, Ksawerów, ul. mjr. Hubala od numeru 1 do numeru 23, ul. Karminowa cała

12.10 od godz. 7:30 do 17:00 Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat pajęczański Pajęczno, ul. Wieluńska 63.

18.10 od godz. 9:30 do 13:30 Łęczyska, Markowizna, Nowa Wieś

22.10 od godz. 8:30 do 12:30 Kiełczygłówek, Kuszyna

25.10 od godz. 8:00 do 9:30 Kiełczygłówek, Kuszyna

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Kiełczygłówek, Kuszyna

25.10 od godz. 13:30 do 15:00 powiat radomszczański Ciężkowice, od 1 do 29.

13.10 od godz. 7:30 do 13:30

Stęszów.

14.10 od godz. 8:00 do 10:00 Mała Wieś, od 1 do 31 i od 43 do 111.

15.10 od godz. 7:30 do 13:30 Ruda, ul. Czereśniowa, ul. Rudzka, Wierzchlas, ul. Wieluńska Janinów

22.10 od godz. 8:30 do 14:30 Dąbrowa, od numeru 76 do numeru 88

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa, od numeru 53 do numeru 75A

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 Policzko, dz. 138/1, 131, Policzko Stare 14-31

14.10 od godz. 8:00 do 12:00 Zdania, dz. 265/5, Rożny, 5-44 oraz dz. 145, 226, 369, 385/2

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 Kobiele Wielkie, ul. Polna 2-22 oraz dz. 15/3 dz. 15/4 dz. 22/19 dz. 22/8 dz. 23/12, 23/15 dz.15/2 dz.23/4, ul. Powstańców Wielkopolskich 3-14 oraz dz. 25 dz. 26/2 i 27/2 dz. 27/1 dz. 5/1 dz.23/11 dz.23/17 dz.23/19 dz.23/23 dz.23/27 dz.23/9 dz.28 dz.30/12 dz.30/5, ul. Zachodnia 8-10 oraz dz. 575/3 dz. 578, dz. 22/21 i 22/22 dz. 34/2 dz.23/28

22.10 od godz. 8:00 do 14:00

Niedośpielin, 71, 124, Odrowąż, 23-28

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Chruścin, 1-66 oraz dz. 2011/1, 1997, 2238

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Wiewiórów, 1-27, 166-177 oraz dz. 106/1, 114, 34/4

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Żaby, 1-24 oraz dz. 101, 141, 54/1, 98/1, 55, 62/2

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Chruścin, Pirowy 1-19, Olszowiec 1-7A dz. 108

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Wiewiórów, 1-27, 166-177 oraz dz. 106/1, 114, 34/4

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poddębicki Balin, Grocholice, Dominikowice

13.10 od godz. 8:00 do 16:00 Fułki, Kałów

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Byczyna, Rąkczyn

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zduńskowolski Grabina, gmina Zadzim

14.10 od godz. 8:00 do 15:00

Dziadkowice

20.10 od godz. 9:00 do 15:00 Andrzejów, Pawłów

19.10 od godz. 8:00 do 9:30 Andrzejów, Pawłów

19.10 od godz. 13:30 do 15:00 powiat sieradzki Sieradz, ul. Jana Pawła II 84L, 86, 88, 107, dz. 5427/30, dz. 5427/31, ul. Marii Rodziewiczówny, ul. Spółdzielcza 4a

14.10 od godz. 10:00 do 14:00 Kamionacz, Włyń, Polesie

15.10 od godz. 8:00 do 16:00 Goszczanów, ul. Adama Poniatowskiego, Poniatów

18.10 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Jagiellońska 5,7, ul. Piastowska 6, 10

18.10 od godz. 10:00 do 14:00 Sieradz, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Jana Brzechwy, ul. Janiny Porazińskiej, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Władysława Kowalskiego

19.10 od godz. 10:00 do 14:00

Lipicze

20.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Jana Pawła II 49, 51, 53, ul. Władysława Broniewskiego 40, 40a,b,c, 42

20.10 od godz. 10:00 do 14:00 Złoczew, ul. Burzenińska

13.10 od godz. 8:00 do 12:00 Grójec Wielki, Leśniczówka, Złoczew, ul. Błaszkowska, ul. Cegielniana, ul. Leśna

20.10 od godz. 8:00 do 9:30 Grójec Wielki, Leśniczówka, Złoczew, ul. Błaszkowska, ul. Cegielniana, ul. Leśna

20.10 od godz. 12:30 do 14:00 Garbów, ul. Aleksandrówek 8-34, 60 oraz działki, Szczukwin, ul. Gliniana 1-52 oraz działki

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łaski Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia, Wandzin, ul. Klonowa

18.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łask, ul. Akacjowa, ul. Katowicka, ul. Leśników Polskich od nr 2 do 10, ul. Sadowa, ul. Sandomierska, ul. Sejmowa, ul. Sosnowa, ul. Spacerowa, ul. Świerkowa, ul. Toruńska, ul. Wierzbowa

19.10 od godz. 9:00 do 14:00

Wydrzyn

20.10 od godz. 8:30 do 13:30 Zborów, Wola Rudlicka, Janów

26.10 od godz. 8:30 do 13:30 powiat brzeziński Gałkówek-Kolonia, Gałkówek-Parcela, Przanowice, Gaj

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gałkówek-Kolonia, Adamów, Jordanów, Eufeminów, Małczew, Czyżyków

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Małczew, Czyżyków

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łowicki Złaków Borowy

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 Złaków Borowy

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Bobrowniki, Parma, Dzierzgówek

14.10 od godz. 9:00 do 12:00 Złaków Borowy

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od Chełmońskiego do przedszkola, ul. Ogrodowa, ul. Nadbzurzańska do nr 7

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Łyszkowicka, ul. Romualda Oczykowskiego, ul. Maurycego Klimeckiego, ul. Władysława Tarczyńskiego, ul. Wincentego Kaźmierczaka, ul. Anieli Chmielińskiej

20.10 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Górna, ul. Podgórna, ul. Sobocka, ul. Partyzantów

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gosławice, Kuchary 1-8 oraz dz. 1257/5

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat łęczycki Ksawerów, Helenów, Paprotnia

13.10 od godz. 8:00 do 16:00 Ksawerów, Helenów, Paprotnia

14.10 od godz. 8:00 do 16:00 Zduny

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Prądzew, Fajnów, Salomejów

14.10 od godz. 8:00 do 14:00 Ksawerów, ul. Cegielniana numer 7, numer 1/3 Lakiernia, numer 2a i złącze kablowe 6203, ul. Orzechowa, ul. Wrzosowa, ul. Sadowa, ul. Sosnowa, ul. Wschodnia numer 125, ul. Łódzka numer 179 oraz złącza kablowe nr 7706, 7743, 8180

18.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Polesie, ul. Borowa od numeru 19 do 23 oraz numery 14, 16, ul. Cyganka od numeru 7 do 31 oraz od numeru 4 do 32 i działka 496/6, ul. Czołgistów od numeru 9 do 23 oraz od numeru 4 do 32, ul. Lemieszowa od numeru 1 do 35 oraz od numeru 4 do 22a, ul. Pionierska numery 2, 4, 6, ul. Pługowa numer 2, ul. Rowerowa od numeru 3 do 27 oraz od numeru 2 do 36, ul. Złotno numer 4

13.10 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Polesie, ul. Władysława Syrokomli numery 19a, 21, ul. Krańcowa od numeru 45 do 81

13.10 od godz. 8:00 do 12:00

Łódź-Górna, ul. Pabianicka nr 136 i nr 138

14.10 od godz. 7:00 do 11:00 Łódź-Polesie, ul. płk. dr. St. Więckowskiego numer 91

14.10 od godz. 7:00 do 10:30 Łódź-Polesie, ul. Zielona numer 69 kl. 5

14.10 od godz. 10:30 do 13:30 Łódź-Bałuty, ul. Antoniego Książka od numeru 9 do 25 oraz od numeru 2 do 22a, ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego numery 28, 30, 34, ul. Andrzeja Rosickiego od numeru 1 do 13 oraz od numeru 2 do 8, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka cała

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Walerego Wróblewskiego nr 39/41

16.10 od godz. 8:00 do 19:00

Łódź-Polesie, ul. Perłowa od numeru 1 do 35 oraz od numeru 2 do 34

18.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. kpt. pilota Żwirki nr 7

19.10 od godz. 7:30 do 12:00 Łódź-Polesie, ul. Lipowa numery 31, 33, ul. Zielona numer 32

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Kąkolowa od numeru 83 do 93 oraz od numeru 82 do 96

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Brzezińska od numeru 35 do 59 oraz numer 44, ul. Taternicza numer 1

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Olechowska nr 2 i nr 2b

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Sąsiedzka cała

21.10 od godz. 8:00 do 13:00 Łódź-Śródmieście, ul. Henryka Sienkiewicza numer 28/30

22.10 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Karola Adamieckiego nr 1 - Multimedyk, Weterynarz i Salon Mody.

22.10 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Owcza od numeru 3 do 21 oraz od numeru 4 do 20, ul. Strusia numer 30a

22.10 od godz. 8:30 do 12:00 powiat pabianicki Świerczyna, Kociołki-Las

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Pabianice, ul. Próżna cała, ul. Tadeusza Świątka cała, ul. PCK cała, ul. Trębacka od numeru 39 do ul. Świątka, ul. Potokowa numer 7 oraz odbiorcy zasilani ze złącza numer 45

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Hermanów, od numeru 21 do numeru 41 (nie dotyczy osiedla Hermanów 21a-21z), Bychlew, numery 10d i 12b, Pabianice, ul. Skrajna cała, ul. Skośna cała

16.10 od godz. 7:00 do 19:00 Pabianice, ul. Stanisława Staszewskiego od numeru 9 do numeru 11 oraz złącze kablowe nr 5523

18.10 od godz. 8:00 do 14:00

Szydłów, 2-9A, 39, 46-61B (bez numerów 57, 58 "Szkoła Ponadgimnazjalna") oraz działki

28.10 od godz. 8:00 do 17:00 powiat wieluński Załęcze Wielkie

15.10 od godz. 8:30 do 13:30 Widoradz, Widoradz Dolny, Widoradz Górny

18.10 od godz. 8:30 do 13:30 Wierzchlas, ul. Czereśniowa, ul. Wieluńska

22.10 od godz. 8:00 do 9:30 Turów

22.10 od godz. 8:30 do 12:30 Wierzchlas, ul. Czereśniowa, ul. Wieluńska

22.10 od godz. 13:00 do 14:30 Biała-Parcela, Biała Rządowa

23.10 od godz. 7:30 do 15:30 Piskornik Czernicki, Kurów, ul. Wieluńska, ul. Strażacka, ul. Krótka, ul. ks. Stefana Farysia

27.10 od godz. 8:30 do 13:30 Wieluń, ul. Ciepłownicza

28.10 od godz. 8:00 do 9:30 Wieluń, ul. Ciepłownicza

28.10 od godz. 13:00 do 14:30

powiat bełchatowski Kluki

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Leśniaki, Sówki, Błaś

19.10 od godz. 8:30 do 14:30 Parzno, Parzno-Lesisko

21.10 od godz. 7:30 do 12:30 Antonina, Jastrzębice

21.10 od godz. 8:00 do 9:30 Jastrzębice, Dąbrowa, Obrów, Komorniki

21.10 od godz. 8:30 do 14:30 Antonina, Jastrzębice

21.10 od godz. 13:30 do 15:00 Bełchatów, ul. Kościuszki

22.10 od godz. 7:30 do 12:30 Czyżów, Ruszczyn, Piła Ruszczyńska

26.10 od godz. 7:30 do 16:30 Bełchatów, ul. Czapliniecka, ul. Łagodna, ul. Miodowa, ul. Wrzosowa, ul. Zakątek

27.10 od godz. 7:30 do 14:30 Janów, 1-14 oraz dz. 205/2, Podstole, 44-49 oraz dz. 165/2, 164/2, 166

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Zalesie

18.10 od godz. 8:00 do 15:00

Zalesie, 1a oraz dz. 159

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat piotrkowski Mzurki, Mzurki Kolonia

28.10 od godz. 7:30 do 14:30 Łęki Szlacheckie, 1-20B oraz dz. 812/16, 812/7, 831/6, 897/1, 807/3

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Boryszów, 2-5 oraz dz. 202, 405, 406, 414

14.10 od godz. 9:00 do 15:00 Wroników, 16-32, 57-71 oraz dz. 103/1, 105/7, 150/1, 867, 872/1, 146/2, 88/2

15.10 od godz. 7:00 do 15:00 Będzyn, dz. 491, 416, Zbyłowice dz. 488, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4

15.10 od godz. 9:00 do 14:00 Łochyńsko, 81-89, Straszów, 1-1A, 21-22A, 64-80

18.10 od godz. 8:00 do 15:00 Białocin, 2-21 oraz dz.175/2, 135/2, 179, 192

19.10 od godz. 7:00 do 15:00 Cekanów, 1-13 oraz dz 107, 108 dz. 437 dz. 445 dz. 448 dz. 834/1 dz. 872/1 dz. 91/51 dz.427/1 dz.88/14 dz.88/16

20.10 od godz. 9:00 do 12:00

Sulejów, ul. Garncarska 25-57, ul. Konecka 31-66, dz. 94 oraz bloki 1, 2, 3, 4, 5 i kotłownia, Lucjana Rudnickiego 2, ul. Przejazd 2, 4, 8, ul. Słoneczna 2, ul. Wschodnia 10-35 oraz dz. 241/20, 241/24, 241/24, 241/45, 512/26

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszanowice, Cieszanowice 58 oraz dz. 420/4 dz 454/3 dz. 349 dz. 359/1 dz. 420/2 dz. 450/2 dz. 450/3 dz. 450/4 dz. 450/5 dz. 450/6 dz. 453/11 dz. 456/2 dz. 469/2 dz. 470 dz. 474 dz. 479/1 dz. 479/9 dz. 480/14 dz. 480/20 dz. 481/4 dz. 489 dz. 490 dz. 492/1 dz. 512/1 dz

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Koło, 3-12 oraz dz. 412/2, 412/1 dz. 424/2 dz. 424/3 dz. 55 dz. 69 dz.414/5 dz.414/7 dz.420/4 dz.425/1 dz.428/7 dz.4288

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Witów-Kolonia, 21-44a oraz dz 217/1 dz 217/2 dz. 127 dz. 128/12 dz. 128/16 dz. 128/17 dz. 128/3 dz. 130 SKR dz. 205/1 dz. 205/1 dz. 205/1 dz. 208/5, 209/7 dz. 69/2 dz.128/13 dz.128/21 dz.137/2 dz.161/1 dz.168/1

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Cieślin, 1-38 oraz dz.516 dz. 509/2 dz. 477/6 dz. 476/6 dz. 475/7 dz. 468/1 dz. 434/6 dz. 434/12 dz. 395

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Biskupia Wola, 101-129 oraz dz. 138, 140, 147/5, Kalska Wola, 1-42 oraz P.K.P

26.10 od godz. 7:00 do 15:00 Swolszewice Duże, ul. Nefrytowa

22.10 od godz. 8:00 do 17:00 powiat zgierski Ozorków, pl. Plac św. Jana Pawła II 19,20, 11 go Listopada od nr 9- 14. od 13.10 godz. 8:00 do 15.10 godz. 14:00

Kolonia Brużyca, 31,33,33a,33b

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat łódzki wschodni Gospodarz, numery 85, 86, 87, 88, ul. Nasienna od numeru 13 do numeru 33 (nie dotyczy adresu ul. Nasienna 15/19) od 14.10 godz. 8:00 do 15.10 godz. 15:00 Rydzynki, 62 oraz dz. 111/15, ul. Mała dz. 116/2, ul. Ptasia dz. 111/18 dz.111/14, ul. Tęczowa dz. 122/1 dz. 122/4 dz. 122/5 dz. 122/6 dz. 122/7 dz. 122/8 dz. 122/9 dz. 123/10,, ul. Rzeczna 17 20 20D oraz dz.139/16 dz.139/3 dz.139/6 dz.139/7

13.10 od godz. 9:00 do 15:00 Rydzynki, ul. Żabia, ul. Sadowa, ul. Iglasta, ul. Komarowa, ul. Rozrywkowa, ul. Urocza, ul. Mazurska, ul. Mała, ul. Rzeczna, ul. Ptasia, ul. Tęczowa, Zofiówka, ul. Barwna

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat opoczyński Petrykozy, od numeru 46 do Kudrowic, Kudrowice, od numeru 1 do numeru 50, od numeru 133 do numeru 139, w tym OSP i Sklep

14.10 od godz. 8:00 do 14:00 Syski, Wydraków, Sepno-Radonia, Góry Trzebiatowskie, Julianów, Bukowiec nad Pilicą, Zajączków

14.10 od godz. 8:00 do 17:00 Bukowiec nad Pilicą

15.10 od godz. 8:00 do 17:00 Inowłódz, ul. Letnia 35

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 Opoczno, ul. Staromiejska 42-143, ul. Daleka, ul. Kwiatowa 55, 58, ul. Libiszewska, ul. Krótka, ul. Drzymały, Wola Załężna, 1

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Załężna

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 Bielowice, Mroczków Gościnny, Wygnanów, Wygnanów Kolonia, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Krzczonów, Kraszków, Mroczków Duży

22.10 od godz. 8:00 do 14:00

Sielec, Stużno, Stużno-Kolonia, Gościniec, Sołtysy, Kamienna Wola, Bród, Góźdź, Alfredów, Kotfin, Kuraszków

26.10 od godz. 8:00 do 15:00 Petrykozy

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Fryderyka Chopina, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Janiny Porazińskiej

19.10 od godz. 9:00 do 14:00 Piotrków Trybunalski, ul. Włókiennicza 9-36

21.10 od godz. 8:00 do 10:00 Piotrków Trybunalski, ul. Piaskowa dz. 393/18 dz. 393/19 dz.457/41 dz. 391/11 dz.392/27 dz. 392/14, 391/7 dz. 393/16 dz.392/33 dz. 457/15, 457/17 dz.392/36 dz.393/13 dz. 393/15 dz.392/38 dz.392/40, 391/21 dz. 393/14 dz.391/14 dz. 393/17 dz.392/15 dz.392/31, ul. Prosta 130, 132A, 134, 142A, 146 dz. 457/1

22.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tomaszowski Tomaszów Mazowiecki, ul. Kotlinowa 66, ul. Nagórzycka

13.10 od godz. 8:00 do 15:00

Twarda, ul. Główna, ul. Szkolna, ul. Miła

14.10 od godz. 8:00 do 16:00 Ujazd, ul. Antolin, Skrzynki, 101-118, Przesiadłów, 2, 93-98, dz. 498/1, 482, 495

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 88-100, 76B

18.10 od godz. 8:00 do 17:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 54-86

20.10 od godz. 8:00 do 17:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 13, 15, ul. O. M. Kolbe 18, ul. Kombatantów 1/3, 4, 5, 6, 8, 10, ul. Kwiatowa 15, 17, 19, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2

21.10 od godz. 8:00 do 16:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 122/150, 134/150, 134, 163,, ul. Spalska 103, 163, 103/105, 111F, 111A, 111D, 111E, 163/51

26.10 od godz. 8:00 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Skoki narciarskie nie w TVP !