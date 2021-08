Bez prądu w łódzkim. Gdzie 13.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat łaski

Brzeski

13.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wandzin, ul. Klonowa, Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia

16.08 od godz. 8:00 do 15:00

Górki Grabińskie

17.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Kanarkowa

17.08 od godz. 8:00 do 15:00

Łopatki

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeski

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Widawa, ul. Kuziówek

17.08 od godz. 9:30 do 14:30

Rogóźno, Rogóźno Kolonia

19.08 od godz. 8:30 do 13:30

powiat sieradzki

Rossoszyca, ul. Ogrodowa, ul. Sieradzka

13.08 od godz. 8:00 do 15:00

Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

13.08 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Józefa Oksińskiego od nr 10a do 10e i od nr 14 a do d , 8 i 8a

16.08 od godz. 8:00 do 11:00