Bez prądu w łódzkim. Gdzie 13.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (13.10 11:10) nie ma prądu w łódzkim?

powiat radomszczański

Ciężkowice, od 1 do 29.

13.10 od godz. 7:30 do 13:30

powiat poddębicki

Balin, Grocholice, Dominikowice

13.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat brzeziński

Gałkówek-Kolonia, Gałkówek-Parcela, Przanowice, Gaj

13.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Złaków Borowy

13.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łęczycki

Ksawerów, Helenów, Paprotnia

13.10 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź

Łódź-Polesie, ul. Borowa od numeru 19 do 23 oraz numery 14, 16, ul. Cyganka od numeru 7 do 31 oraz od numeru 4 do 32 i działka 496/6, ul. Czołgistów od numeru 9 do 23 oraz od numeru 4 do 32, ul. Lemieszowa od numeru 1 do 35 oraz od numeru 4 do 22a, ul. Pionierska numery 2, 4, 6, ul. Pługowa numer 2, ul. Rowerowa od numeru 3 do 27 oraz od numeru 2 do 36, ul. Złotno numer 4

13.10 od godz. 8:00 do 14:00