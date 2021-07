Bez prądu w łódzkim. Gdzie 14.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (14.07 9:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łęczycki

Aleksandrówek, Teodory

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Łyszkowice

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Feliksów

14.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat łódzki wschodni

Koluszki, ul. Witosa 3, 5 i od 20 do 52, ul. Rataja od 11 do 28 i 52

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rzgów, ul. Gliniana od numeru 1 do numeru 59, ul. Ogrodowa numer 52

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Brzeziny, ul. Aleksandra Fredry od 14 do 22, ul. Tadeusza Kościuszki od 9 do 44, ul. Małczewska od 3 do 10, ul. Józefa Piłsudskiego od 1 do 71, ul. Tadeusza Rejtana 1 do 6, ul. Spacerowa 1, ul. Źródlana 6

14.07 od godz. 8:00 do 15:00