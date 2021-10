Bez prądu w łódzkim. Gdzie 14.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (14.10 0:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zgierski

Ozorków, pl. Plac św. Jana Pawła II 19,20, 11 go Listopada od nr 9- 14.

od 13.10 godz. 8:00 do 15.10 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Pajęczno, ul. Wieluńska 63.

18.10 od godz. 9:30 do 13:30

Rybaki, od nr 21 do 39.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00

Łęczyska, Markowizna, Nowa Wieś

22.10 od godz. 8:30 do 12:30

Kiełczygłówek, Kuszyna

25.10 od godz. 8:00 do 9:30

Kiełczygłówek, Kuszyna

25.10 od godz. 8:00 do 15:00

Kiełczygłówek, Kuszyna

25.10 od godz. 13:30 do 15:00

powiat radomszczański

Stęszów.

14.10 od godz. 8:00 do 10:00

Mała Wieś, od 1 do 31 i od 43 do 111.

15.10 od godz. 7:30 do 13:30