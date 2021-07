Bez prądu w łódzkim. Gdzie 16.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (16.07 2:06) nie ma prądu w łódzkim?

powiat radomszczański

miejscowości Magdalenki

od 15.07 godz. 14:11 do 16.07 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat poddębicki

Marcinów

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Mrowiczna

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

Oleśnica

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łążki, Stary Powodów, gmina Wartkowice

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

Łążki, Stary Powodów, gmina Wartkowice

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Brudnów Pierwszy, gm. Dalików

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łęczycki

Pełczyska, Wola Niedźwiedzia

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Ksawerów, ul. Graniczna od numeru 5 do numeru 26, ul. Mały Skręt od numeru 56 do numeru 84, ul. Prześwit cała, ul. Łódzka numer 6, Łódź-Górna, ul. Ksawerowska od numeru 83 do numeru 105, ul. Pabianicka numer 275

22.07 od godz. 8:00 do 15:00