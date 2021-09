Bez prądu w łódzkim. Gdzie 20.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Patrzyków, od nr 48 do 92.

21.09 od godz. 8:00 do 14:30

Działoszyn, ul. Ogrodowa, ul. Ożegowska, ul. Skarbczyńskich

20.09 od godz. 9:30 do 14:30

Draby, Kiedosy, Młynki, Węże

22.09 od godz. 9:30 do 14:30

Sadowiec-Pieńki

1.10 od godz. 8:30 do 9:30

1.10 od godz. 13:00 do 14:30

Bugaj Radoszewicki, Pieńki Laskowskie, Pieńki, Laski, Borki

5.10 od godz. 8:00 do 9:30

5.10 od godz. 13:00 do 14:30

powiat radomszczański

Bobry, Klekowiec, Wygoda, Zagórze, Strzała, Gospodarstwo Rybackie Podświerk.

20.09 od godz. 7:30 do 13:30

Borowa, od 9 do 14, od 34 do 46, od 74 do 76, od 82 do 102. Piaski od 2 do 6.

23.09 od godz. 6:30 do 8:30