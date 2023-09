Bez prądu w łódzkim. Gdzie 22.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim (22.09)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew łódzkim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat wieruszowski Parcice ulica Brzeziny 1, 3, 4, od 6 do 9 , Brzeziny-1149/1.

22.09 od godz. 11:00 do 12:00 Galewice ulice Boczna 1, 1b, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4A, 10, 31082, 102/1, Słoneczna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 27, 942/22, Stanisława Staszica 1A, 2A, 3 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B.

22.09 od godz. 9:00 do 13:00 Tyble 51, 52, 54A, 55 B, 57, 59, od 61 do 63, 63 A, 64, 64A, 65, 66, 66A, 67A, 74, 76A, 30926, 188,281, 335/3, 335/4, 335/5, 51, Tyble Małe 52A, od 53 do 56, 60, 64b, 66 B, 67, 69, 70, 75, 76.

22.09 od godz. 9:00 do 10:00

powiat kutnowski Karolew 12.

22.09 od godz. 9:00 do 15:00 powiat łęczycki Witonia ulice Centralna 4, Główna , Łęczycka 1, 2, 11, 12, 17, 23, 25, 27, Witonia-455/2, 455/3, Stefana Starzyńskiego 2/A.

22.09 od godz. 8:00 do 17:00 powiat poddębicki Bronówek

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sieradzki Jakubice, Baszków, Piotrowice

22.09 od godz. 9:00 do 12:00 Biskupice, Zagórki

22.09 od godz. 11:00 do 14:00 Kłocko

25.09 od godz. 9:00 do 12:00 Sieradz, ul. Władysława Reymonta od ronda im. Witolda Pileckiego w kierunku ul. Wilczej, ul. Wilcza, Kłocko, od nr 76 do 95

25.09 od godz. 11:00 do 14:00 Charłupia Wielka

26.09 od godz. 9:00 do 12:00

Charłupia Wielka

26.09 od godz. 11:00 do 14:00

Warta, ul. Cegielniana, ul. Kazimierza Deczyńskiego, ul. Sadowa

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Małków

27.09 od godz. 9:00 do 12:00 Oraczew Mały

27.09 od godz. 11:00 do 14:00 Sieradz, ul. Browarek, ul. Krasawna

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Jagiellońska, ul. Piastowska

28.09 od godz. 10:00 do 14:00 Gęsówka

28.09 od godz. 11:00 do 14:00 Sieradz, ul. Browarek, ul. Krasawna

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 Drzązna, Józefów

29.09 od godz. 9:00 do 12:00 Budziczna

3.10 od godz. 8:00 do 11:00 Dąbrowa Wielka

3.10 od godz. 10:00 do 13:00 Okręglica

3.10 od godz. 12:00 do 15:00 Okręglica

4.10 od godz. 8:00 do 11:00 Okręglica

4.10 od godz. 10:00 do 13:00

Chojne, ul. Dębowa

4.10 od godz. 12:00 do 15:00 Burzenin, ul. Złoczewska od stacji paliw w kier. Burzenina

25.09 od godz. 9:00 do 11:00 Godynice

25.09 od godz. 13:30 do 15:30 Biesiec

26.09 od godz. 8:00 do 13:00 Pustelnik

26.09 od godz. 9:00 do 11:00 Bukowiec

26.09 od godz. 13:30 do 15:30 Jarocice, Waszkowskie

27.09 od godz. 8:00 do 12:00 Redzeń Pierwszy, Ligota

29.09 od godz. 7:30 do 13:30 Dębina, Dębina Kolonia, Raduczyce

4.10 od godz. 8:30 do 14:00 powiat zgierski Prawęcice, Sarnówek

25.09 od godz. 8:00 do 15:00 Józefów

29.09 od godz. 11:00 do 14:00 Antoniew

2.10 od godz. 8:00 do 15:00

Józefów, Karolina, Lipicze-Olendry, Małgów, Żdżary

3.10 od godz. 8:00 do 15:00

Ostrów, Bocheń

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Adolfów, ul. Piaskowa od nr 24 do 28e

25.09 od godz. 8:00 do 12:00 Tkaczewska Góra, nr 16, 17, 19a, ul. Dębowa nr 4, ul. Klonowa nr 4

25.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jastrzębie Górne, od nr 1 do 23a, Zgierz, ul. Wiosny Ludów nr 147

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kowalewice, od nr 28 do 44

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Dybówka, od nr 1 do 8, Małachowice-Kolonia, od nr 23 do 29

26.09 od godz. 8:00 do 12:00 Tkaczewska Góra, nr 23, 24

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Glinnik, ul. AL. Bukowa od nr 50 do 59

28.09 od godz. 8:00 do 14:30

Parzyce, od nr 1 do 16

28.09 od godz. 8:00 do 12:00 Muchówka, od nr 1 do 15, Ostrów, nr 20, 26, 28

28.09 od godz. 12:00 do 16:00 powiat pabianicki Dobroń, ul. Akacjowa, ul. Dojazdowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Kalinowa, ul. Kwiatowa, ul. 11 Listopada, ul. Pabianicka, ul. Polna, ul. Rolnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Słoneczna, ul. Torowa, ul. Wrocławska, ul. Wrzosowa, Dobroń Duży, ul. Łąkowa, Dobroń Mały, Mogilno Duże, Mogilno Małe

26.09 od godz. 8:00 do 16:00 Bechcice-Wieś, Bechcice-Parcela

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dobroń Duży, do nr 71

27.09 od godz. 8:00 do 16:00 Charbice Górne

3.10 od godz. 8:00 do 15:00

Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka numer 27 Tespol, Finkarelia, numer 27/29 Bartniak, numer 55 Minimex, numer 57 Bafa, STG, CPN Orlen

27.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat łaski Budy Stryjewskie, Stryje Paskowe

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Pelagia

28.09 od godz. 8:00 do 16:00 Łask, ul. Armii Krajowej, ul. Źródlana

29.09 od godz. 10:00 do 14:00 Dobruchów

4.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łazów

22.09 od godz. 9:00 do 11:00 powiat opoczyński Rowy, Krzakowizna

28.09 od godz. 9:00 do 12:00 powiat zduńskowolski Zduńska Wola, ul. Bałtycka, ul. Getta Żydowskiego, ul. Łódzka, ul. Narwiańska, ul. Nerska, ul. Poznańska, ul. Zachodnia

3.10 od godz. 10:00 do 14:00 Izabelów Mały

4.10 od godz. 9:00 do 12:00 Izabelów

4.10 od godz. 11:00 do 14:00 powiat łowicki Sypień, Nieborów

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Czajki

25.09 od godz. 8:00 do 15:00

Zielkowice

26.09 od godz. 8:00 do 16:00 Gosławice, Psary, Waliszew Dworski, Marianów

26.09 od godz. 8:00 do 15:00 Borów, Otolice, Jastrzębia

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Zielkowice

28.09 od godz. 8:00 do 16:00 Zielkowice

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 Zielkowice

2.10 od godz. 8:00 do 16:00 Łowicz, al. Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 20, ul. Jana Wegnera

3.10 od godz. 8:00 do 10:00 Lenartów

4.10 od godz. 8:00 do 15:00 Lenartów

5.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brzeziński Brzeziny, ul. Bartosza Głowackiego 1-5, ul. Lasockich 9-40, ul. Adama Mickiewicza 22-24, ul. Nadrzeczna 1-5, ul. Romualda Traugutta 1-12, ul. Jana Kilińskiego 1-11, ul. Konstytucji 3 Maja 5, ul. Janusza Korczaka 1-8, ul. Kosynierów 2-4, ul. Północna 1, ul. Władysława Stanisława Reymonta 1-24, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-25

25.09 od godz. 8:00 do 15:00

Różyce

3.10 od godz. 8:00 do 15:00 Różyce

4.10 od godz. 8:00 do 15:00 Zawady

25.09 od godz. 14:00 do 16:00 Zawady

26.09 od godz. 14:00 do 16:00 Zawady, Zawady Kolonia

28.09 od godz. 7:00 do 19:00 Zawady

28.09 od godz. 14:00 do 16:00 powiat wieluński Kamion

26.09 od godz. 9:00 do 12:00 Kraszkowice, ul. Wieluńska

22.09 od godz. 9:00 do 11:00 Krzeczów, ul. Wczasowa

22.09 od godz. 13:30 do 15:30 Góry Świątkowskie

25.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jodłowiec

25.09 od godz. 9:00 do 11:00 Jodłowiec, Sieniec

25.09 od godz. 13:30 do 15:30 Wieluń, ul. Przemysłowa, ul. Warszawska

26.09 od godz. 9:00 do 11:00 Mokrosze

26.09 od godz. 13:30 do 15:30

Sieniec

27.09 od godz. 8:00 do 9:30 Sieniec, Jodłowiec

27.09 od godz. 8:30 do 14:00 Wieluń, ul. Janiny Kierocińskiej, ul. Graniczna, ul. Kijak

27.09 od godz. 9:00 do 11:00 Biała-Parcela

27.09 od godz. 9:00 do 11:00 Sieniec

27.09 od godz. 13:00 do 14:30 Śmiecheń, Madej

27.09 od godz. 13:30 do 15:30 Jodłowiec, Mokrsko

27.09 od godz. 13:30 do 15:30 Jajczaki, Strugi

28.09 od godz. 8:00 do 9:30 Mierzyce

28.09 od godz. 8:30 do 14:00 Klasak Mały

28.09 od godz. 9:00 do 11:00 Jajczaki, Strugi

28.09 od godz. 13:00 do 14:30 Ożarów

28.09 od godz. 13:30 do 15:30 Turów

29.09 od godz. 7:30 do 13:30 Dzietrzniki, Budziaki

2.10 od godz. 9:00 do 11:00

Ożarów, Kocilew

2.10 od godz. 13:00 do 15:00 Leniszki

3.10 od godz. 8:00 do 14:00 Kadłub, ul. Lipowa

3.10 od godz. 10:00 do 12:00 Ożarów

4.10 od godz. 9:00 do 11:00 Ożarów, Towarzystwo

4.10 od godz. 13:00 do 15:00 Mierzyce

5.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź Łódź-Śródmieście, pl. Komuny Paryskiej numer 6

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Ogrodowa numer 28 i 28a

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Łódź-Górna, ul. Lazurowa od nr 26 do końca, ul. Basenowa nr 54, 54a, 54b, 56

22.09 od godz. 8:30 do 13:00 Łódź-Górna, ul. Podgórna od nr 5 do 29 i od nr 18 do 30

25.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Jana Kilińskiego numery 33, 35, ul. Włókiennicza od numeru 12 do 20

25.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Polesie, ul. Rajmunda Rembielińskiego nr 14, złącze MPK

25.09 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Bałuty, ul. Kąkolowa numer 80 oraz od 92 do 94z, ul. Szałwiowa od numeru 3 do 29 oraz od numeru 4 do 44c, ul. Zimna Woda od numeru 11 do 13 oraz od numeru 8a do 20

26.09 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Smutna numer 13 oraz działka 218/4

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Kazimierza Tetmajera nr 2/12 (pawilon handlowy), parking, ul. Odyńca nr 60, 62, 64, 64a, 66, ul. Adama Naruszewicza nr 53, 53a

27.09 od godz. 8:00 do 12:00 Łódź-Śródmieście, ul. dr. Adama Próchnika numery 27, 29

27.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Śródmieście, ul. Juliana Tuwima nr 95, 95a, 97, krańcówka MPK przy ul. Wydawniczej, Łódź-Widzew, ul. Wydawnicza nr 15

27.09 od godz. 8:30 do 11:30

Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63e do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 56, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska numer 56, 56a i 75, ul. Moskuliki numer 52, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 61 oraz od numeru 50 do 60

28.09 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Widzew, ul. Kazimierza Odnowiciela numer 5 Kościół oraz numery 7a, 12, 13, 17 i działka 224, ul. Bolesława Szczodrego numer 16/18 oraz działka129/31 plac budowy budynki 1, 2, 3, ul. Zakładowa złącza kablowe nr. 6848, 6849

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź-Górna, ul. Profesora Edwarda Rosseta cała, ul. Mariana Piechala cała, ul. Poetycka cała

29.09 od godz. 8:00 do 17:00 Łódź-Bałuty, ul. Szparagowa numery 12, 18, ul. Wersalska numery 41, 47/75

2.10 od godz. 8:00 do 13:00

Łódź-Polesie, ul. Cyganka od numeru 4 do 32a, ul. Krakowska od numeru 100 do 124a, ul. Namiotowa numer 1

3.10 od godz. 9:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Rąbieńska numery 1, 1a, 6, ul. Złotno numery 3, 5, 5a oraz od numeru 6 do 14

4.10 od godz. 9:00 do 13:00 Łódź-Bałuty, ul. Liliowa od numeru 1 do 3a oraz od numeru 2 do 6, ul. Łagiewnicka od numeru 165 do 195a, ul. Morelowa od numeru 3 do 17 oraz od numeru 2 do 20, ul. Stokrotki od numeru 13 do 15b oraz od numeru 20 do 24, ul. Tulipanowa numer 2

5.10 od godz. 7:00 do 15:00

Łódź-Górna, ul. Odyńca nr 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

5.10 od godz. 7:30 do 11:30

Łódź-Polesie, ul. Jęczmienna numer 33, ul. Srebrzyńska numer 38, 40 oraz plac budowy

5.10 od godz. 8:00 do 10:30 Łódź-Bałuty, ul. Krajowa numer 15 oraz od numeru 10 do 40, ul. Liściasta numery 89, 89a, ul. Okręglik od numeru 1 do 7 oraz numer 8, ul. Gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" od numeru 23 do 31 oraz od numeru 16 do 30b, ul. Sianokosy od numeru 1 do 43

6.10 od godz. 7:00 do 15:00 powiat bełchatowski Bełchatów, ul. Zamoście, ul. Zalesie, ul. Zawilcowa, ul. Edwarda Jancarza, ul. Pod Górami, ul. Leopolda Staffa

22.09 od godz. 7:30 do 14:30 Dobrzelów

22.09 od godz. 7:30 do 12:30 Gadki, Wdowin-Kolonia

22.09 od godz. 7:30 do 8:30 Suchcice, Stefanów, Hucisko, Kobyłki, Mzurki, Bukowie Dolne

22.09 od godz. 8:00 do 9:30

Sobki

22.09 od godz. 8:30 do 13:30 Dobiecin

22.09 od godz. 9:30 do 11:30 Suchcice, Stefanów, Hucisko, Kobyłki, Mzurki, Bukowie Dolne

22.09 od godz. 11:30 do 13:30 Gadki, Wdowin-Kolonia

22.09 od godz. 12:30 do 14:00 Bełchatów, ul. Generała Czyżewskiego Politanice, ul. Wspólna, ul. Podleśna, ul. Letnia, ul. Wiosenna, ul. Jutrzenki, ul. gen. Janusza Głuchowskiego, ul. Przedwiośnie, ul. Poranna, ul. Iglasta

22.09 od godz. 14:00 do 16:00 Bełchatów, ul. Cegielniana

25.09 od godz. 9:30 do 11:30 Ławy

26.09 od godz. 7:30 do 12:30 Kuźnica Lubiecka, Lubiec

26.09 od godz. 7:30 do 14:30

Bełchatów, ul. Cegielniana

26.09 od godz. 9:30 do 11:30 Bełchatów, ul. Cegielniana, ul. Gliniana, ul. Czapliniecka

27.09 od godz. 9:30 do 11:30 Bełchatów, ul. Wrzosowa

27.09 od godz. 14:00 do 16:00

Dobrzelów, Dobrzelów Parasolka

28.09 od godz. 9:30 do 11:30 Parzno, Parzno-Lesisko

29.09 od godz. 9:30 do 11:30 Parzno, Parzno-Lesisko, Parzno-Kolonia

29.09 od godz. 13:30 do 15:30 Annolesie, Aleksandrów

2.10 od godz. 8:30 do 14:00 Parzno, Parzno-Lesisko

2.10 od godz. 9:30 do 11:30 Roździn, Strzyżewice

2.10 od godz. 13:30 do 15:30 Bełchatów, ul. Jana Kiepury

3.10 od godz. 7:30 do 12:30 Roździn, Roździn-Kolonia, Firlej

3.10 od godz. 9:30 do 11:30 Roździn

3.10 od godz. 13:30 do 15:30 Cisza

4.10 od godz. 9:30 do 11:30 Wierzchy Kluckie

5.10 od godz. 9:30 do 11:30 Wierzchy Parzeńskie

5.10 od godz. 13:30 do 15:30 powiat rawski Trębaczew, ul. Kolejowa, ul. Wyzwolenia

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Trębaczew, ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Kredowa, ul. Reja, ul. Kolejowa, ul. Dojazdowa

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tomaszowski Chociw

22.09 od godz. 13:30 do 15:30 Chociw, Chociw Kolonia, Zawady

28.09 od godz. 7:00 do 8:30 Stanisławów

28.09 od godz. 8:30 do 14:30 Chociw, Chociw Kolonia, Zawady

28.09 od godz. 17:30 do 19:00 Aleksandrów

29.09 od godz. 8:30 do 14:00 Lipie od 5.10 godz. 10:00 do 10.10 godz. 12:00 powiat piotrkowski Brzoza, Biała Druga, Jochanka

28.09 od godz. 9:00 do 11:00

Brzoza

28.09 od godz. 13:30 do 15:30 Imielnia, Cisza

4.10 od godz. 13:30 do 15:30 powiat pajęczański Niżankowice

29.09 od godz. 7:30 do 14:30 powiat łódzki wschodni Kopanka, od nr 1a do 1f

22.09 od godz. 9:00 do 12:00

Wódka, ul. Aksamitna nr 27a

22.09 od godz. 13:00 do 16:00 Kalino, od numeru 64 do numeru 92, sklep spożywczy, oraz bloki, Giemzówek, od numeru 1 do numeru 27, Tadzin, od numeru 1 do numeru 24 oraz 39 - skład drewna

25.09 od godz. 8:00 do 17:00 Natolin, od numeru 20 do numeru 56b i od numeru 152 do numeru 162

25.09 od godz. 8:30 do 14:00

ZOBACZ KONIECZNIE 24 miejsca na wycieczkę z dzieckiem w Polsce [GALERIA]

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?