Bez prądu w łódzkim. Gdzie 23.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

miejscowości: Tuszyn, Dylów A od 11 do 15, Wręczyca od 9 do 17.

1.03 od godz. 8:00 do 16:30

miejscowości: Tuszyn, Dylów A od 11 do 15, Wręczyca od 9 do 17.

1.03 od godz. 9:00 do 16:30

powiat tomaszowski

Karolinów, Witów, gm. Dalików

23.02 od godz. 8:00 do 15:00

Zakościele

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Nowe Chrusty, ul. Leśna, ul. Rokicińska, ul. Sosnowa, ul. Wspólna

28.02 od godz. 8:00 do 17:00

Tomaszów Mazowiecki, ul. Szczęśliwa 116-133, ul. Majowa 75

1.03 od godz. 8:00 do 17:00

Tomaszów Mazowiecki, ul. Orla, ul. Majowa 77-87/89, ul. Mireckiego 117

2.03 od godz. 8:00 do 17:00

Tresta, ul. Cisowa, ul. Jałowcowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Rybna, ul. Wierzbowa

3.03 od godz. 8:00 do 16:00