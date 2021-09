Bez prądu w łódzkim. Gdzie 23.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Borowa, od 9 do 14, od 34 do 46, od 74 do 76, od 82 do 102. Piaski od 2 do 6.

23.09 od godz. 6:30 do 8:30

Borowa, od 68 do 73A i od 77 do 81,Tartak.

23.09 od godz. 6:30 do 7:00

Kozie Pole.

23.09 od godz. 7:30 do 13:30

Borowa, od 55 do 72, osada Rokicina.

23.09 od godz. 8:00 do 16:00

23.09 od godz. 14:30 do 16:30

23.09 od godz. 16:30 do 18:00

Łagiewniki, Tyranów, Raczyn

28.09 od godz. 8:00 do 15:00