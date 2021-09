Bez prądu w łódzkim. Gdzie 27.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (27.09 9:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat poddębicki

Borki Drużbińskie

27.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bałdrzychów, Podgórcze, Madajka

27.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat zduńskowolski

Tarnówka, Wilamów

27.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łaski

Wola Łaska

27.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Skaratki

27.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Gałkówek-Kolonia, Gałkówek-Parcela, Przanowice, Gaj

27.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Skrajne, Zwierzyniec

27.09 od godz. 8:00 do 13:00

Janów, od numeru 7 do 11, Łódź-Widzew, ul. Byszewska numery 37, 38, Natolin, od numeru 115 do 130

27.09 od godz. 8:00 do 14:30

powiat sieradzki

Barczew, Barczew Kolonia, Rembów, Pyszków, Wieluń, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Olchowa, ul. Rolna, ul. Topolowa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Zielona, ul. św. Barbary

27.09 od godz. 8:30 do 13:30