Bez prądu w łódzkim. Gdzie 28.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (28.02 10:07) nie ma prądu w łódzkim?

powiat pabianicki

Markówka, Wincentów

28.02 od godz. 8:00 do 15:00

Ksawerów, ul. Boczna, ul. Dobra, ul. Osiowa, ul. Liliowa, ul. Radosna, ul. Urocza, ul. Piękna, ul. Lipowa

28.02 od godz. 8:00 do 14:00

Stoczki-Porąbki, 11-20 oraz dz. 158/14 dz. 158/16 dz. 158/17 dz. 158/18 dz. 158/19 dz. 158/20 dz. 158/21 dz. 158/23 dz. 158/6 dz.158/11 dz.158/12 dz.158/25

28.02 od godz. 9:00 do 13:00

powiat łaski

Leśnica

28.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Łowicz, ul. Bolimowska od Żwirki i Wigury do końca, ul. Niciarniana, ul. Filtrowa, ul. Wschodnia, ul. Kresowa, ul. Polna

28.02 od godz. 7:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Belgijska od numeru 27 do 37 oraz od numeru 24 do 28, ul. Mieczysława Fogga numer 39

28.02 od godz. 8:30 do 14:00