Bez prądu w łódzkim. Gdzie 28.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Wronowice, od nr 59 do 86, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa 6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 63, od nr 69 do 125 nr nie parzyste, 96, 98, 106 i od nr 110 do 122 nr parzyste 7.12 od godz. 10:00 do 15:00

Pabianice, ul. Karniszewicka od numeru 127 do 145 oraz od 142 do 158a, ul. Łaska od Torowej do numeru 55, ul. Torowa od Karniszewickiej do Łaskie, ul. Malinowa, ul. Rolnicza, ul. Brzozowa, ul. Klonowa 8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka od numeru 27 do 77, ul. Ogrodowa, ul. Gdańska numer 1 1.12 od godz. 8:00 do 15:00

Konstantynów Łódzki, ul. Aleksandrowska od numeru 6 do 8, ul. Zgierska numer 63 30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa, od numeru 37 do 57 oraz od 38 do 56 29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Karniszewicka od numeru 127 do 145 oraz od 142 do 158a, ul. Łaska od Torowej do numeru 55, ul. Torowa od Karniszewickiej do Łaskie, ul. Malinowa, ul. Rolnicza, ul. Brzozowa, ul. Klonowa 13.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź-Górna, ul. Czerwcowa od numeru 3 do 35 i od numeru 24 do 32 30.11 od godz. 8:30 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Generała Bema od numeru 5 do 31a oraz od numeru 2 do 14a, ul. Przedwiośnie od numeru 3 do 29 oraz od numeru 4 do 30, ul. Sasanek numer 2, ul. Szczęśliwa od numeru 2 do 10, ul. Świetlana numery 19 i 20, ul. Zgierska od numeru 159 do 185

2.12 od godz. 8:00 do 11:00

Łódź-Widzew, ul. Brzezińska od numeru 35 do 59 oraz numer 44, ul. Taternicza numer 1

2.12 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź-Górna, ul. Przestrzenna od numeru 18 do 20 i od numeru 13 do 25, ul. Sławna cała, ul. Feliksy cała

2.12 od godz. 9:00 do 13:00

Łódź-Widzew, ul. Arniki cała, ul. Kosodrzewiny od numeru 1 do 11 i od numeru 8b do 16, ul. Henrykowska od numeru 13 do 37 i od numeru 16 do 38a

3.12 od godz. 9:00 do 12:00