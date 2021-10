Bez prądu w łódzkim. Gdzie 30.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (30.09 14:10) nie ma prądu w łódzkim?

powiat pajęczański

Pajęczno

30.09 od godz. 13:02 do 15:00

powiat poddębicki

Bałdrzychów, Podgórcze, Madajka, Wylazłów, gm. Poddębice

30.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat zduńskowolski

Grabina

30.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście od nr 98 do 120, ul. Stroma, ul. Prosta

30.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni

Koluszki, ul. Kolejowa od 1 do 5, ul. Kościuszki od 15 do 63

30.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zgierski

Ziewanice, od numeru 42 do 49 oraz od 57 do 60e

30.09 od godz. 8:00 do 14:30

Zgierz, ul. Spacerowa numer 3 blok 14 klatka 3, 4

30.09 od godz. 8:00 do 14:30