Bez prądu w łódzkim. Gdzie 6.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.09 12:14) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Puszczykowa, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa

6.09 od godz. 8:00 do 16:00

Bałucz, Kolonia Bałucz, Stryje Księże, Jabłonki, Wola Stryjewska

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kutnowski

Kuczków

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza od 2 do 8,13 i od 18 do 55, Modrzewskiego od 3 do 11

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeziny, ul. Ludowa

6.09 od godz. 12:00 do 16:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Aleksandrowska numer 67/97 "Narzędziownia"

6.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bełchatowski

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego

6.09 od godz. 7:30 do 12:30