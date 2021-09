Bez prądu w łódzkim. Gdzie 7.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (7.09 9:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Puszczykowa, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa

7.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat poddębicki

Bałdrzychów, Podgórcze, Madajka

7.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łowicki

Łowicz, ul. Prymasowska przy CPN-ie

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Brzeziny, ul. Marii Konopnickiej od 1 do 13, 15, 17 i od 2 do 26, ul. Fryderyka Chopina od 2 do 14, ul. Tadeusza Kościuszki 44, ul. Elizy Orzeszkowej od 3 do 15 i od 2 do 24, ul. Juliusza Słowackiego

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Borowa, ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa

7.09 od godz. 8:00 do 12:00