Bez prądu w łódzkim. Gdzie 7.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (7.10 17:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zgierski

Zgierz, ul. Aleksandrowska od numeru 98 do 193, ul. Waleriana Łukasińskiego od numeru 21 do 34, ul. Daleka, ul. Wiosny Ludów od numeru 54 do 111, ul. Lawendowa od numeru 2 do 17, ul. Skośna od numeru 1 do 11, ul. Piaskowice od numeru 1 do 25/27 oraz od 4 do 12, ul. Aniołowska od numeru 1 do 30, ul. Jaśminowa od numeru 1 do 12, ul. Irysowa, ul. Stefana od numeru 1 do 11 ( załączenie napięcia w dniach wyłączenia w godz 14:00-10:00 dnia następnego)

od 7.10 godz. 10:00 do 8.10 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Ojrzeń.

8.10 od godz. 7:30 do 13:30

Kotfin, od 24 do 32, Huby Kotfińskie.

11.10 od godz. 7:30 do 13:30