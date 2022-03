Bez prądu w łódzkim. Gdzie 8.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Ruda, Pławno Górki i Gidle, ul. Kartuzka, ul. Reymonta.

11.03 od godz. 6:30 do 14:30

Zberezka, Ludwików.

11.03 od godz. 6:30 do 8:30

Zberezka, Ludwików, Ruda, Pławno Górki i Gidle, ul. Kartuzka, ul. Reymonta.

11.03 od godz. 6:30 do 8:30

Ruda, Pławno Górki i Gidle ul. Kartuzka, ul. Reymonta.

11.03 od godz. 8:30 do 14:30

Pławno, ul. Radomszczańska od 38 do 68. Stanisławice od 1 do 114.

14.03 od godz. 7:30 do 14:00

Blok Dobryszyce, 572/11

9.03 od godz. 8:00 do 12:00

Strzałków, ul. Reymonta 1-15, ul. Broniewskiego 1-15, Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 125-201, ul. Rolna 4

9.03 od godz. 9:00 do 11:00

Lefranów, działki 292, 292/1, 286/2

9.03 od godz. 13:00 do 17:00