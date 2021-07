Bez prądu w łódzkim. Gdzie 8.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Utrudnienia w ruchu w woj. łódzkim 8.07.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń

Które drogi w województwie łódzkim 8.07.2021 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 74j, Mierzynów - Rusiec (45. km) budowa drogi powiatowej nr 2311E do m. Widawa Objazd do m. Widawa przez m. Mierzynów, Wola Wiązowa( skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2311E z drogą krajową Nr 74j) na skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 50km/h.