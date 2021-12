Bez prądu w łódzkim. Gdzie 8.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (8.12 10:17) nie ma prądu w łódzkim?

powiat sieradzki

Chałupki

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Kosynierów, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Spacerowa, ul. Ustronna, ul. Wesoła, ul. Browarek, ul. Józefa Oksińskiego

8.12 od godz. 10:00 do 15:00

powiat wieruszowski

Wesoła

8.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat łowicki

Łowicz, ul. Zagrodowa, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Janusza Korczaka

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Nad Niemnem od numeru 61 do 63 oraz działki od numeru 119/4 do 121/1 i od numeru 134/2 do 134/4

8.12 od godz. 7:30 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Turnie od numeru 1 do 53 oraz od 2 do 54, ul. Wichrowa od numeru 1 do 87 oraz od 2 do 52, ul. Halna od numeru 1 do 77 oraz od 2 do 86, ul. Rysy numer 6, ul. Jana Dębowskiego od numeru 11 do 25, ul. Hyrna od 1 do 15 oraz od 2 do 8, ul. Giewont numer 28 i 28a, ul. Olkuska numer 17 Ogrody Działkowe, ul. Listopadowa od numeru 35 do 87a oraz od 46 do 54, ul. Obłoczna od numeru 1 do 5 oraz od 2 a 4, ul. Kamykowa cała, ul. Klimka Bachledy numer 19, 30 i 31, ul. Telefoniczna pętla tramwajowa MPK "STOKI"

8.12 od godz. 8:00 do 15:00